09 января 2024

В каникулы лидером просмотров среди челябинцев стал сериал «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Сериал о трудных временах в Татарстане возглавил рейтинг по просмотрам в каникулы Фото:

В каникулы сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил рейтинг просмотров сериалов среди жителей Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», в тройку на сервисе Wink вошли также эпопеи «Трудные подростки» и «Великолепный век».

«Поклонники сериалов на каникулах смотрели и драматические проекты, и легкие комедии. Первое место драмы „Слова пацана. Кровь на асфальте“ было прогнозируемым, как и высокая позиция сериала „Трудные подростки“, эпизоды финального сезона которого еще продолжают выходить», — рассказали в Ростелекоме.

Среди популярных в каникулы сериалов оказались также «Недетское кино», «Фишер», «Молодежка», «Ивановы — Ивановы», герои которых в канун Нового года попадают в разные передряги. Высокий результат показала российская комедия «Одна дома», ставшая энциклопедией вредных советов.

Среди полнометражных фильмов список возглавила картина «По щучьему велению». На втором месте — «Баба Яга спасает мир», на третьем — «Елки 10». С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра. В списке присутствовал «Чебурашка» (девятое место), премьера которого состоялась в январе 2023 года, а теперь названа дата выхода второй части.

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В каникулы сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил рейтинг просмотров сериалов среди жителей Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», в тройку на сервисе Wink вошли также эпопеи «Трудные подростки» и «Великолепный век». «Поклонники сериалов на каникулах смотрели и драматические проекты, и легкие комедии. Первое место драмы „Слова пацана. Кровь на асфальте“ было прогнозируемым, как и высокая позиция сериала „Трудные подростки“, эпизоды финального сезона которого еще продолжают выходить», — рассказали в Ростелекоме. Среди популярных в каникулы сериалов оказались также «Недетское кино», «Фишер», «Молодежка», «Ивановы — Ивановы», герои которых в канун Нового года попадают в разные передряги. Высокий результат показала российская комедия «Одна дома», ставшая энциклопедией вредных советов. Среди полнометражных фильмов список возглавила картина «По щучьему велению». На втором месте — «Баба Яга спасает мир», на третьем — «Елки 10». С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра. В списке присутствовал «Чебурашка» (девятое место), премьера которого состоялась в январе 2023 года, а теперь названа дата выхода второй части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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