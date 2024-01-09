В каникулы лидером просмотров среди челябинцев стал сериал «Слово пацана»

Сериал о трудных временах в Татарстане возглавил рейтинг по просмотрам в каникулы Фото: пресс-служба «Ростелеком»

В каникулы сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил рейтинг просмотров сериалов среди жителей Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», в тройку на сервисе Wink вошли также эпопеи «Трудные подростки» и «Великолепный век».

«Поклонники сериалов на каникулах смотрели и драматические проекты, и легкие комедии. Первое место драмы „Слова пацана. Кровь на асфальте“ было прогнозируемым, как и высокая позиция сериала „Трудные подростки“, эпизоды финального сезона которого еще продолжают выходить», — рассказали в Ростелекоме.

Среди популярных в каникулы сериалов оказались также «Недетское кино», «Фишер», «Молодежка», «Ивановы — Ивановы», герои которых в канун Нового года попадают в разные передряги. Высокий результат показала российская комедия «Одна дома», ставшая энциклопедией вредных советов.

Среди полнометражных фильмов список возглавила картина «По щучьему велению». На втором месте — «Баба Яга спасает мир», на третьем — «Елки 10». С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра. В списке присутствовал «Чебурашка» (девятое место), премьера которого состоялась в январе 2023 года, а теперь названа дата выхода второй части.