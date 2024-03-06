ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams в зоне СВО. Видео

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Уже четвертый по счету танк Abrams уничтожен в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные вновь уничтожили американский танк Abrams, которые Вооруженные силы Украины начали активно использовать в зоне спецоперации. Это уже четвертый по счету такой танк, уничтоженный солдатами РФ чуть более, чем за неделю. Об этом рассказал командиров одного из военных подразделений.

«Российские танкисты уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении», — рассказал командир. Его слова передает РИА Новости. Отмечается, что техника противника была поражена с одного выстрела во время танковой дуэли.

Накануне российский журналист Владимир Соловьев рассказал, что ВС РФ на авдеевском направлении уничтожили третий танк Abrams. А впервые данная техника была уничтожена 26 февраля.

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Российские военные вновь уничтожили американский танк Abrams, которые Вооруженные силы Украины начали активно использовать в зоне спецоперации. Это уже четвертый по счету такой танк, уничтоженный солдатами РФ чуть более, чем за неделю. Об этом рассказал командиров одного из военных подразделений. «Российские танкисты уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении», — рассказал командир. Его слова передает РИА Новости. Отмечается, что техника противника была поражена с одного выстрела во время танковой дуэли. Накануне российский журналист Владимир Соловьев рассказал, что ВС РФ на авдеевском направлении уничтожили третий танк Abrams. А впервые данная техника была уничтожена 26 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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