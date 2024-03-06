Один из кандидатов на выборах в США решил покинуть президентскую гонку

Никки Хейли заявила о скором выходе из президентской гонкиФото: AP/TASS
Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли решила приостановить свою предвыборную кампанию и выйти из президентской гонки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Ожидается, что бывший губернатор Южной Каролины и посол ООН Никки Хейли выступит с кратким заявлением [о своем выходе из гонки]», — передают авторы американской газеты. Отмечается, что она намерена убедить Дональда Трампа, также участвующего в гонке, заручиться поддержкой ее сторонников.
В 2024 году пройдут президентские выборы. Они намерены пройти в сентябре. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава СШО Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли решила приостановить свою предвыборную кампанию и выйти из президентской гонки. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Ожидается, что бывший губернатор Южной Каролины и посол ООН Никки Хейли выступит с кратким заявлением [о своем выходе из гонки]», — передают авторы американской газеты. Отмечается, что она намерена убедить Дональда Трампа, также участвующего в гонке, заручиться поддержкой ее сторонников. В 2024 году пройдут президентские выборы. Они намерены пройти в сентябре. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава СШО Дональд Трамп.