Один из кандидатов на выборах в США решил покинуть президентскую гонку

WSJ: кандидат в президенты США Никки Хейли выйдет из гонки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Никки Хейли заявила о скором выходе из президентской гонки Фото:

Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли решила приостановить свою предвыборную кампанию и выйти из президентской гонки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Ожидается, что бывший губернатор Южной Каролины и посол ООН Никки Хейли выступит с кратким заявлением [о своем выходе из гонки]», — передают авторы американской газеты. Отмечается, что она намерена убедить Дональда Трампа, также участвующего в гонке, заручиться поддержкой ее сторонников.

В 2024 году пройдут президентские выборы. Они намерены пройти в сентябре. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава СШО Дональд Трамп.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли решила приостановить свою предвыборную кампанию и выйти из президентской гонки. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Ожидается, что бывший губернатор Южной Каролины и посол ООН Никки Хейли выступит с кратким заявлением [о своем выходе из гонки]», — передают авторы американской газеты. Отмечается, что она намерена убедить Дональда Трампа, также участвующего в гонке, заручиться поддержкой ее сторонников. В 2024 году пройдут президентские выборы. Они намерены пройти в сентябре. Среди тех, кто участвует в гонке — текущий американский президент Джо Байден и экс-глава СШО Дональд Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...