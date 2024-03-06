Ставки по семейной ипотеке предложили связать с числом детей

07 марта 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Льгота на покупку жилья распространится только на новые займы по госпрограмме Фото: Илья Московец © URA.RU В России предлагают связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей в семье. При условии пополнения процент станет ниже, сообщили в корпорации «ДОМ.РФ». «Предполагается, что проценты уменьшат на 1 процентный пункт (до 5%) при появлении на свет второго ребенка и на 2 процентных пункта (до 4%) — после рождения третьего и последующих детей», — сообщили в корпорации газете «Известия». Новый вариант льготы будет распространяться только на новые займы по госпрограмме. Сейчас в программе семейной ипотеки под 6% могут участвовать семьи, в которых от двух и более детей или те, у кого одному ребенку до шести лет. В «ДОМ.РФ» подчеркнули, что инициативу планируют рассмотреть на заседании рабочей группы. Ипотеку для семей продлили до 2030 года, сообщает «Царьград». Также продлено предоставление единовременной выплаты (450 тысяч рублей) на погашение ипотечного кредита в случае рождения третьего ребенка.

В России предлагают связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей в семье. При условии пополнения процент станет ниже, сообщили в корпорации «ДОМ.РФ». «Предполагается, что проценты уменьшат на 1 процентный пункт (до 5%) при появлении на свет второго ребенка и на 2 процентных пункта (до 4%) — после рождения третьего и последующих детей», — сообщили в корпорации газете «Известия». Новый вариант льготы будет распространяться только на новые займы по госпрограмме. Сейчас в программе семейной ипотеки под 6% могут участвовать семьи, в которых от двух и более детей или те, у кого одному ребенку до шести лет. В «ДОМ.РФ» подчеркнули, что инициативу планируют рассмотреть на заседании рабочей группы. Ипотеку для семей продлили до 2030 года, сообщает «Царьград». Также продлено предоставление единовременной выплаты (450 тысяч рублей) на погашение ипотечного кредита в случае рождения третьего ребенка.