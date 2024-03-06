06 марта 2024

Ставки по семейной ипотеке предложили связать с числом детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 26 на улице Шаманова. Екатеринбург, академический район, недвижимость, ипотека, застройка, многоквартирные дома
Льгота на покупку жилья распространится только на новые займы по госпрограмме Фото:

В России предлагают связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей в семье. При условии пополнения процент станет ниже, сообщили в корпорации «ДОМ.РФ».

«Предполагается, что проценты уменьшат на 1 процентный пункт (до 5%) при появлении на свет второго ребенка и на 2 процентных пункта (до 4%) — после рождения третьего и последующих детей», — сообщили в корпорации газете «Известия». Новый вариант льготы будет распространяться только на новые займы по госпрограмме.

Сейчас в программе семейной ипотеки под 6% могут участвовать семьи, в которых от двух и более детей или те, у кого одному ребенку до шести лет. В «ДОМ.РФ» подчеркнули, что инициативу планируют рассмотреть на заседании рабочей группы.

Ипотеку для семей продлили до 2030 года, сообщает «Царьград». Также продлено предоставление единовременной выплаты (450 тысяч рублей) на погашение ипотечного кредита в случае рождения третьего ребенка.

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В России предлагают связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей в семье. При условии пополнения процент станет ниже, сообщили в корпорации «ДОМ.РФ». «Предполагается, что проценты уменьшат на 1 процентный пункт (до 5%) при появлении на свет второго ребенка и на 2 процентных пункта (до 4%) — после рождения третьего и последующих детей», — сообщили в корпорации газете «Известия». Новый вариант льготы будет распространяться только на новые займы по госпрограмме. Сейчас в программе семейной ипотеки под 6% могут участвовать семьи, в которых от двух и более детей или те, у кого одному ребенку до шести лет. В «ДОМ.РФ» подчеркнули, что инициативу планируют рассмотреть на заседании рабочей группы. Ипотеку для семей продлили до 2030 года, сообщает «Царьград». Также продлено предоставление единовременной выплаты (450 тысяч рублей) на погашение ипотечного кредита в случае рождения третьего ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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