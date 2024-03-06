06 марта 2024

В Магадане пожар охватил 1000 квадратных метров склада стройматериалов. Видео

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, пожарные, мчс россии
Спасатели борются с огнем Фото:

В Магадане тушат склад стройматериалов на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

«Пострадавших, предварительно, нет. Площадь пожара на улице Пролетарской превышает 1000 кв. метров», — заявляют в ведомстве и публикуют кадры работы спасателей МЧС России.

В тушении огня задействовано 45 специалистов. Работает 11 единиц техники, отмечают в региональном МЧС.

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В Магадане тушат склад стройматериалов на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области. «Пострадавших, предварительно, нет. Площадь пожара на улице Пролетарской превышает 1000 кв. метров», — заявляют в ведомстве и публикуют кадры работы спасателей МЧС России. В тушении огня задействовано 45 специалистов. Работает 11 единиц техники, отмечают в региональном МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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