В Магадане пожар охватил 1000 квадратных метров склада стройматериалов. Видео

07 марта 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Спасатели борются с огнем Фото: Илья Московец © URA.RU В Магадане тушат склад стройматериалов на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области. «Пострадавших, предварительно, нет. Площадь пожара на улице Пролетарской превышает 1000 кв. метров», — заявляют в ведомстве и публикуют кадры работы спасателей МЧС России. В тушении огня задействовано 45 специалистов. Работает 11 единиц техники, отмечают в региональном МЧС.

В Магадане тушат склад стройматериалов на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области. «Пострадавших, предварительно, нет. Площадь пожара на улице Пролетарской превышает 1000 кв. метров», — заявляют в ведомстве и публикуют кадры работы спасателей МЧС России. В тушении огня задействовано 45 специалистов. Работает 11 единиц техники, отмечают в региональном МЧС.