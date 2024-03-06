Спасатели борются с огнем
В Магадане тушат склад стройматериалов на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.
«Пострадавших, предварительно, нет. Площадь пожара на улице Пролетарской превышает 1000 кв. метров», — заявляют в ведомстве и публикуют кадры работы спасателей МЧС России.
В тушении огня задействовано 45 специалистов. Работает 11 единиц техники, отмечают в региональном МЧС.
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