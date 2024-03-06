Владелец почти 300 европейских ТЦ хочет продать свои активы в России

07 марта 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Возможно, что сделка о продаже активов группы Ceetrus уже согласована Фото: Денис Моргунов © URA.RU Группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, намеревается продать свои активы в России, несмотря на то, что раньше инициатива до переговоров не доходила. Об этом сообщили консультанты, работающие с группой. «Вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus на протяжении последних нескольких лет, но до серьезных переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило», — рассказал один из консультантов газете «Ведомости». Он уточнил, что сейчас продажа ТЦ проходит согласование комиссии в правительстве. Возможно, что сделка уже согласована. По словам другого собеседника, продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России. Он подчеркнул, что проблема у иностранного капитала стала острее после начала спецоперации РФ на Украине. В декабре 2023 года ЦБ России определил порядок продажи заблокированных иностранных активов. Теперь продажа активов за средства на специальном брокерском счете возможна в отношении бумаг, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии, передает RT.

Группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, намеревается продать свои активы в России, несмотря на то, что раньше инициатива до переговоров не доходила. Об этом сообщили консультанты, работающие с группой. «Вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus на протяжении последних нескольких лет, но до серьезных переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило», — рассказал один из консультантов газете «Ведомости». Он уточнил, что сейчас продажа ТЦ проходит согласование комиссии в правительстве. Возможно, что сделка уже согласована. По словам другого собеседника, продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России. Он подчеркнул, что проблема у иностранного капитала стала острее после начала спецоперации РФ на Украине. В декабре 2023 года ЦБ России определил порядок продажи заблокированных иностранных активов. Теперь продажа активов за средства на специальном брокерском счете возможна в отношении бумаг, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии, передает RT.