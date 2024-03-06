06 марта 2024

Владелец почти 300 европейских ТЦ хочет продать свои активы в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТЦ Галерея Вояж. Тюмень, торговый центр, галерея вояж, тц галерея вояж
Возможно, что сделка о продаже активов группы Ceetrus уже согласована Фото:

Группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, намеревается продать свои активы в России, несмотря на то, что раньше инициатива до переговоров не доходила. Об этом сообщили консультанты, работающие с группой.

«Вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus на протяжении последних нескольких лет, но до серьезных переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило», — рассказал один из консультантов газете «Ведомости». Он уточнил, что сейчас продажа ТЦ проходит согласование комиссии в правительстве. Возможно, что сделка уже согласована.

По словам другого собеседника, продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России. Он подчеркнул, что проблема у иностранного капитала стала острее после начала спецоперации РФ на Украине.

В декабре 2023 года ЦБ России определил порядок продажи заблокированных иностранных активов. Теперь продажа активов за средства на специальном брокерском счете возможна в отношении бумаг, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, намеревается продать свои активы в России, несмотря на то, что раньше инициатива до переговоров не доходила. Об этом сообщили консультанты, работающие с группой. «Вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus на протяжении последних нескольких лет, но до серьезных переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило», — рассказал один из консультантов газете «Ведомости». Он уточнил, что сейчас продажа ТЦ проходит согласование комиссии в правительстве. Возможно, что сделка уже согласована. По словам другого собеседника, продажа коммерческой недвижимости позволит владельцам снизить риски от активов в России. Он подчеркнул, что проблема у иностранного капитала стала острее после начала спецоперации РФ на Украине. В декабре 2023 года ЦБ России определил порядок продажи заблокированных иностранных активов. Теперь продажа активов за средства на специальном брокерском счете возможна в отношении бумаг, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...