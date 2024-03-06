«Авито» запустит свою сеть пунктов выдачи заказов

07 марта 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

«Авито» вложило в проект доставки миллиарды рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Авито» во втором квартале 2024 года запустит собственную сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под брендом Avito Branded Delivery. В планах компании до конца года увеличить количество точек выдачи заказов, сообщил представитель сервиса. «„Авито“ запустит собственную сеть доставки под брендом Avito Branded Delivery. Логистическая служба будет работать на программном обеспечении, которое разработали в компании. До конца года количество точек ПВЗ в стране составит 1500», — сообщил «Ведомостям» представитель «Авито». Пересылка товаров при этом будет осуществляться логистическими партнерами. По словам источника издания, близкого к компании, «Авито» инвестировала в проект 4 млрд рублей. Сейчас заказы «Авито» можно получить более чем в 50 тысячах пунктов выдачи — «Почты России», СДЭК, BoxBerry, DPD и 5post. На «Авито» ранее внедрили новый способ быстрой продажи товара. У пользователей «Авито» появилась возможность размещать короткие ролики на обложке объявлений. Видео можно загружать сразу на платформу, без предварительной загрузки на сторонние ресурсы.

«Авито» во втором квартале 2024 года запустит собственную сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под брендом Avito Branded Delivery. В планах компании до конца года увеличить количество точек выдачи заказов, сообщил представитель сервиса. «„Авито“ запустит собственную сеть доставки под брендом Avito Branded Delivery. Логистическая служба будет работать на программном обеспечении, которое разработали в компании. До конца года количество точек ПВЗ в стране составит 1500», — сообщил «Ведомостям» представитель «Авито». Пересылка товаров при этом будет осуществляться логистическими партнерами. По словам источника издания, близкого к компании, «Авито» инвестировала в проект 4 млрд рублей. Сейчас заказы «Авито» можно получить более чем в 50 тысячах пунктов выдачи — «Почты России», СДЭК, BoxBerry, DPD и 5post. На «Авито» ранее внедрили новый способ быстрой продажи товара. У пользователей «Авито» появилась возможность размещать короткие ролики на обложке объявлений. Видео можно загружать сразу на платформу, без предварительной загрузки на сторонние ресурсы.