В Пензе массово отравились дети на соревнования по боксу

В Пензе во время детских соревнований по боксу произошло массовое отравление. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«11 ребят попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию прямиком из гостиничного комплекса „Вавеллит“. Там ранее остановились участники, тренеры и судьи чемпионата. Спортсмены приехали на первенство по боксу», — говорится в канале. Отмечается, что всего было заселено 205 человек.
Под подозрением находится столовая. Были взяты пробы воды и пищи, а полиция начала проверку. При этом заведение продолжает работать.
Юноши возрастом от 15-16 лет приехали из нескольких областей в Пензу для соревнований. Они проходят в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».
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