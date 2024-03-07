В Пензе массово отравились дети на соревнования по боксу

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Дети попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщают СМИ Фото:

В Пензе во время детских соревнований по боксу произошло массовое отравление. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«11 ребят попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию прямиком из гостиничного комплекса „Вавеллит“. Там ранее остановились участники, тренеры и судьи чемпионата. Спортсмены приехали на первенство по боксу», — говорится в канале. Отмечается, что всего было заселено 205 человек.

Под подозрением находится столовая. Были взяты пробы воды и пищи, а полиция начала проверку. При этом заведение продолжает работать.

Юноши возрастом от 15-16 лет приехали из нескольких областей в Пензу для соревнований. Они проходят в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».

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В Пензе во время детских соревнований по боксу произошло массовое отравление. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «11 ребят попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию прямиком из гостиничного комплекса „Вавеллит“. Там ранее остановились участники, тренеры и судьи чемпионата. Спортсмены приехали на первенство по боксу», — говорится в канале. Отмечается, что всего было заселено 205 человек. Под подозрением находится столовая. Были взяты пробы воды и пищи, а полиция начала проверку. При этом заведение продолжает работать. Юноши возрастом от 15-16 лет приехали из нескольких областей в Пензу для соревнований. Они проходят в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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