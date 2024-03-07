В Пензе массово отравились дети на соревнования по боксу

07 марта 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Дети попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пензе во время детских соревнований по боксу произошло массовое отравление. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «11 ребят попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию прямиком из гостиничного комплекса „Вавеллит“. Там ранее остановились участники, тренеры и судьи чемпионата. Спортсмены приехали на первенство по боксу», — говорится в канале. Отмечается, что всего было заселено 205 человек. Под подозрением находится столовая. Были взяты пробы воды и пищи, а полиция начала проверку. При этом заведение продолжает работать. Юноши возрастом от 15-16 лет приехали из нескольких областей в Пензу для соревнований. Они проходят в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».

В Пензе во время детских соревнований по боксу произошло массовое отравление. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «11 ребят попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию прямиком из гостиничного комплекса „Вавеллит“. Там ранее остановились участники, тренеры и судьи чемпионата. Спортсмены приехали на первенство по боксу», — говорится в канале. Отмечается, что всего было заселено 205 человек. Под подозрением находится столовая. Были взяты пробы воды и пищи, а полиция начала проверку. При этом заведение продолжает работать. Юноши возрастом от 15-16 лет приехали из нескольких областей в Пензу для соревнований. Они проходят в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».