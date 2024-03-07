Депутаты челябинского заксобрания поздравили женщин с 8 Марта

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Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
Депутаты поблагодарили женщин за способность делать мир добрее Фото:

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поздравили жительниц региона с 8 Марта. Поздравление опубликовано на официальном сайте ЗСО.

«Дорогие женщины! Спасибо вам за поддержку и понимание, за великую способность делать мир добрее. Желаем вам как можно больше светлых, радостных дней», — говорится в поздравлении.

Депутаты ЗСО отметили, что встречают этот светлый праздник с особыми чувствами, поскольку во все времена женщина — это олицетворение доброты, красоты, чуткости и понимания, источник вдохновения и побед. Они подчеркнули, что все их стремления, достижения и надежды связаны с представительницами прекрасного пола.

«Милые женщины, вы активно принимаете участие во всех сферах жизни, достигаете профессиональных успехов и побед. При этом всегда остаетесь прекрасными хозяйками, добрыми мамами, сохраняете нежность и обаяние», — сказано в поздравительном тексте.

Особые слова уважения и признательности депутаты челябинского заксобрания высказали матерям, женам и сестрам бойцов, которые сейчас защищают Россию. Депутаты пожелали представительницам прекрасного пола, чтобы их всегда окружали забота и внимание родных и близких.

Отметим, из 60 депутатов ЗСО пятеро представляют прекрасную половину человечества. Это Светлана Черепухина, Елена Тарасова, Ольга Мухометьярова, Татьяна Кузнецова и Лена Колесникова.

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Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поздравили жительниц региона с 8 Марта. Поздравление опубликовано на официальном сайте ЗСО. «Дорогие женщины! Спасибо вам за поддержку и понимание, за великую способность делать мир добрее. Желаем вам как можно больше светлых, радостных дней», — говорится в поздравлении. Депутаты ЗСО отметили, что встречают этот светлый праздник с особыми чувствами, поскольку во все времена женщина — это олицетворение доброты, красоты, чуткости и понимания, источник вдохновения и побед. Они подчеркнули, что все их стремления, достижения и надежды связаны с представительницами прекрасного пола. «Милые женщины, вы активно принимаете участие во всех сферах жизни, достигаете профессиональных успехов и побед. При этом всегда остаетесь прекрасными хозяйками, добрыми мамами, сохраняете нежность и обаяние», — сказано в поздравительном тексте. Особые слова уважения и признательности депутаты челябинского заксобрания высказали матерям, женам и сестрам бойцов, которые сейчас защищают Россию. Депутаты пожелали представительницам прекрасного пола, чтобы их всегда окружали забота и внимание родных и близких. Отметим, из 60 депутатов ЗСО пятеро представляют прекрасную половину человечества. Это Светлана Черепухина, Елена Тарасова, Ольга Мухометьярова, Татьяна Кузнецова и Лена Колесникова.
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