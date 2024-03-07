Из-за отключения электричества на Колмогорова встали трамваи (архивное фото)
В Екатеринбурге встали трамваи на улице Колмогорова. По словам очевидцев, это было вызвано отключением электроэнергии.
«Транспорт встал от Таганского ряда и до Дворца молодежи. Нет электроэнергии», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на одного из очевидцев.
URA.RU обратилось за комментарием в городскую администрацию. Там заявили, что проблема была устранена. «Тяговая подстанция отключалась», — добавили в мэрии
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.