В Екатеринбурге встали трамваи. Видео

07 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Из-за отключения электричества на Колмогорова встали трамваи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге встали трамваи на улице Колмогорова. По словам очевидцев, это было вызвано отключением электроэнергии. «Транспорт встал от Таганского ряда и до Дворца молодежи. Нет электроэнергии», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на одного из очевидцев. URA.RU обратилось за комментарием в городскую администрацию. Там заявили, что проблема была устранена. «Тяговая подстанция отключалась», — добавили в мэрии

В Екатеринбурге встали трамваи на улице Колмогорова. По словам очевидцев, это было вызвано отключением электроэнергии. «Транспорт встал от Таганского ряда и до Дворца молодежи. Нет электроэнергии», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на одного из очевидцев. URA.RU обратилось за комментарием в городскую администрацию. Там заявили, что проблема была устранена. «Тяговая подстанция отключалась», — добавили в мэрии