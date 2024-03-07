В Екатеринбурге встали трамваи. Видео

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Из-за отключения электричества на Колмогорова встали трамваи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге встали трамваи на улице Колмогорова. По словам очевидцев, это было вызвано отключением электроэнергии.

«Транспорт встал от Таганского ряда и до Дворца молодежи. Нет электроэнергии», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на одного из очевидцев.

URA.RU обратилось за комментарием в городскую администрацию. Там заявили, что проблема была устранена. «Тяговая подстанция отключалась», — добавили в мэрии

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В Екатеринбурге встали трамваи на улице Колмогорова. По словам очевидцев, это было вызвано отключением электроэнергии. «Транспорт встал от Таганского ряда и до Дворца молодежи. Нет электроэнергии», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на одного из очевидцев. URA.RU обратилось за комментарием в городскую администрацию. Там заявили, что проблема была устранена. «Тяговая подстанция отключалась», — добавили в мэрии
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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