Летчица рассказала о нештатной ситуации во время полета с Путиным

Летчица рассказала об отказе шасси во время полета с Путиным на авиатренажере

07 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Во время полета Владимира Путина на авиатренажере сработала сигнализация об отказе шасси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Летчица Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказала о нештатной ситуации во время совместного полета с президентом России Владимиром Путиным. В ходе полета сработала предупредительная сигнализация о проблемах с шасси перед посадкой. «В ходе полета на авиатренажере возникла нештатная ситуация, когда предупреждающая сигнализация сработала по поводу неисправности шасси перед посадкой», — заявила летчица в интервью журналисту Павлу Зарубину. После проверки оказалось, что тревога была ложной, и шасси были в рабочем состоянии. Владимир Путин в ходе рабочего визита в Краснодар 7 марта посетил высшее военное авиационное училище в Краснодаре. Во время посещения учебного учреждения президент изучил авиатренажеры и провел встречу с летчицами и выпускницами.

Летчица Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказала о нештатной ситуации во время совместного полета с президентом России Владимиром Путиным. В ходе полета сработала предупредительная сигнализация о проблемах с шасси перед посадкой. «В ходе полета на авиатренажере возникла нештатная ситуация, когда предупреждающая сигнализация сработала по поводу неисправности шасси перед посадкой», — заявила летчица в интервью журналисту Павлу Зарубину. После проверки оказалось, что тревога была ложной, и шасси были в рабочем состоянии. Владимир Путин в ходе рабочего визита в Краснодар 7 марта посетил высшее военное авиационное училище в Краснодаре. Во время посещения учебного учреждения президент изучил авиатренажеры и провел встречу с летчицами и выпускницами.