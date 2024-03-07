Летчица рассказала о нештатной ситуации во время полета с Путиным

Летчица рассказала об отказе шасси во время полета с Путиным на авиатренажере
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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Во время полета Владимира Путина на авиатренажере сработала сигнализация об отказе шасси Фото:

Летчица Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказала о нештатной ситуации во время совместного полета с президентом России Владимиром Путиным. В ходе полета сработала предупредительная сигнализация о проблемах с шасси перед посадкой.

«В ходе полета на авиатренажере возникла нештатная ситуация, когда предупреждающая сигнализация сработала по поводу неисправности шасси перед посадкой», — заявила летчица в интервью журналисту Павлу Зарубину. После проверки оказалось, что тревога была ложной, и шасси были в рабочем состоянии.

Владимир Путин в ходе рабочего визита в Краснодар 7 марта посетил высшее военное авиационное училище в Краснодаре. Во время посещения учебного учреждения президент изучил авиатренажеры и провел встречу с летчицами и выпускницами.

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Летчица Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказала о нештатной ситуации во время совместного полета с президентом России Владимиром Путиным. В ходе полета сработала предупредительная сигнализация о проблемах с шасси перед посадкой. «В ходе полета на авиатренажере возникла нештатная ситуация, когда предупреждающая сигнализация сработала по поводу неисправности шасси перед посадкой», — заявила летчица в интервью журналисту Павлу Зарубину. После проверки оказалось, что тревога была ложной, и шасси были в рабочем состоянии. Владимир Путин в ходе рабочего визита в Краснодар 7 марта посетил высшее военное авиационное училище в Краснодаре. Во время посещения учебного учреждения президент изучил авиатренажеры и провел встречу с летчицами и выпускницами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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