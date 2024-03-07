Путин поздравил курсанток военного авиационного училища с 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил сильный характер курсанток высшего военного училища Фото:

Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища выразил поздравления летчицам с наступающим 8 Марта. Он уверен, что благодаря их сильному характеру, нацеленности и стремлению к поставленным целям, у них все получится.

«Уверен, что все у вас получится, потому что вы — люди с характером, целенаправленно действуете и идете к своей цели», — приводит слова Владимира Путина официальный telegram-канал Кремля. Также глава государства пожелал им хорошо провести праздник, успехов на службе и семейного счастья.

Глава государства прилетел в Краснодар с рабочим визитом, где он посетил военное авиационное училище, протестировал авиатренажер и пообщался с курсантками. Также президент посетит местный Дворец самбо и встретится с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища выразил поздравления летчицам с наступающим 8 Марта. Он уверен, что благодаря их сильному характеру, нацеленности и стремлению к поставленным целям, у них все получится. «Уверен, что все у вас получится, потому что вы — люди с характером, целенаправленно действуете и идете к своей цели», — приводит слова Владимира Путина официальный telegram-канал Кремля. Также глава государства пожелал им хорошо провести праздник, успехов на службе и семейного счастья. Глава государства прилетел в Краснодар с рабочим визитом, где он посетил военное авиационное училище, протестировал авиатренажер и пообщался с курсантками. Также президент посетит местный Дворец самбо и встретится с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...