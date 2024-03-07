Путин поздравил курсанток военного авиационного училища с 8 Марта

07 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил сильный характер курсанток высшего военного училища Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища выразил поздравления летчицам с наступающим 8 Марта. Он уверен, что благодаря их сильному характеру, нацеленности и стремлению к поставленным целям, у них все получится. «Уверен, что все у вас получится, потому что вы — люди с характером, целенаправленно действуете и идете к своей цели», — приводит слова Владимира Путина официальный telegram-канал Кремля. Также глава государства пожелал им хорошо провести праздник, успехов на службе и семейного счастья. Глава государства прилетел в Краснодар с рабочим визитом, где он посетил военное авиационное училище, протестировал авиатренажер и пообщался с курсантками. Также президент посетит местный Дворец самбо и встретится с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища выразил поздравления летчицам с наступающим 8 Марта. Он уверен, что благодаря их сильному характеру, нацеленности и стремлению к поставленным целям, у них все получится. «Уверен, что все у вас получится, потому что вы — люди с характером, целенаправленно действуете и идете к своей цели», — приводит слова Владимира Путина официальный telegram-канал Кремля. Также глава государства пожелал им хорошо провести праздник, успехов на службе и семейного счастья. Глава государства прилетел в Краснодар с рабочим визитом, где он посетил военное авиационное училище, протестировал авиатренажер и пообщался с курсантками. Также президент посетит местный Дворец самбо и встретится с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.