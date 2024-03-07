Глава Гагаузии вернется в Молдавию после встречи с Путиным несмотря на давление

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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с бумагами
Евгения Гуцул после встречи с российскими чиновниками сталкивается с давлением Фото:

Несмотря на давление со стороны центральных властей, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется в Молдавию после рабочего визита в Россию, в ходе которого она встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала сама чиновница.

«Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг», — передает слова Гуцул РИА Новости. В ходе поездки в Россию она провела встречи с российскими чиновниками и приняла участие во Всемирном фестивале молодежи. Гуцул подчеркнула, что ничто не помешает ей вернуться к своим обязанностям в Гагаузии и продолжить работу на благо своего народа.

Прокуратура Молдавии готовит уголовное дело против Евгении Гуцул после встречи с президентом России. Ведутся работы по сбору доказательств для передачи дела в суд. Отмечается усиление давления на политика из-за контактов с российским лидером.

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Несмотря на давление со стороны центральных властей, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется в Молдавию после рабочего визита в Россию, в ходе которого она встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала сама чиновница. «Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг», — передает слова Гуцул РИА Новости. В ходе поездки в Россию она провела встречи с российскими чиновниками и приняла участие во Всемирном фестивале молодежи. Гуцул подчеркнула, что ничто не помешает ей вернуться к своим обязанностям в Гагаузии и продолжить работу на благо своего народа. Прокуратура Молдавии готовит уголовное дело против Евгении Гуцул после встречи с президентом России. Ведутся работы по сбору доказательств для передачи дела в суд. Отмечается усиление давления на политика из-за контактов с российским лидером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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