Глава Гагаузии вернется в Молдавию после встречи с Путиным несмотря на давление

07 марта 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Евгения Гуцул после встречи с российскими чиновниками сталкивается с давлением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несмотря на давление со стороны центральных властей, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется в Молдавию после рабочего визита в Россию, в ходе которого она встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала сама чиновница. «Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг», — передает слова Гуцул РИА Новости. В ходе поездки в Россию она провела встречи с российскими чиновниками и приняла участие во Всемирном фестивале молодежи. Гуцул подчеркнула, что ничто не помешает ей вернуться к своим обязанностям в Гагаузии и продолжить работу на благо своего народа. Прокуратура Молдавии готовит уголовное дело против Евгении Гуцул после встречи с президентом России. Ведутся работы по сбору доказательств для передачи дела в суд. Отмечается усиление давления на политика из-за контактов с российским лидером.

Несмотря на давление со стороны центральных властей, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется в Молдавию после рабочего визита в Россию, в ходе которого она встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала сама чиновница. «Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг», — передает слова Гуцул РИА Новости. В ходе поездки в Россию она провела встречи с российскими чиновниками и приняла участие во Всемирном фестивале молодежи. Гуцул подчеркнула, что ничто не помешает ей вернуться к своим обязанностям в Гагаузии и продолжить работу на благо своего народа. Прокуратура Молдавии готовит уголовное дело против Евгении Гуцул после встречи с президентом России. Ведутся работы по сбору доказательств для передачи дела в суд. Отмечается усиление давления на политика из-за контактов с российским лидером.