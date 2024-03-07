Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО

07 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Путин часто посещает армейские и флотские мероприятия и общается там с военнослужащими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин всегда неравнодушен, когда дело касается участников специальной военной операции. Однако часто свои эмоции приходится скрывать даже президенту, признался глава государства во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта. «Наиболее такие яркие события — это, конечно, встречи с нашими ребятами или с женщинами, с девушками нашими, которые служат в зоне СВО, или с членами их семей. Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события этих встреч носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин всегда неравнодушен, когда дело касается участников специальной военной операции. Однако часто свои эмоции приходится скрывать даже президенту, признался глава государства во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта. «Наиболее такие яркие события — это, конечно, встречи с нашими ребятами или с женщинами, с девушками нашими, которые служат в зоне СВО, или с членами их семей. Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события этих встреч носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».