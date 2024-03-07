Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, офицеры, портрет, путин владимир, парад, день вмф, военные моряки
Путин часто посещает армейские и флотские мероприятия и общается там с военнослужащими Фото:

Президент РФ Владимир Путин всегда неравнодушен, когда дело касается участников специальной военной операции. Однако часто свои эмоции приходится скрывать даже президенту, признался глава государства во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта.

«Наиболее такие яркие события — это, конечно, встречи с нашими ребятами или с женщинами, с девушками нашими, которые служат в зоне СВО, или с членами их семей. Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события этих встреч носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин всегда неравнодушен, когда дело касается участников специальной военной операции. Однако часто свои эмоции приходится скрывать даже президенту, признался глава государства во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта. «Наиболее такие яркие события — это, конечно, встречи с нашими ребятами или с женщинами, с девушками нашими, которые служат в зоне СВО, или с членами их семей. Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события этих встреч носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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