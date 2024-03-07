Путин назвал самбо национальным видом спорта в России

07 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин согласился с тем, что самбо формирует силу духа и характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал самбо национальным видом спорта в России во время осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре. Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркнул значение тренировок в единоборствах для формирования силы духа и характера у молодежи. Владимир Путин, являющийся мастером спорта по дзюдо и самбо, согласился с этим мнением и поддержал идею о самбо как национальном виде спорта. Он выразил признательность своему первому тренеру по самбо и дзюдо, Анатолию Рахлину, который сыграл важную роль в формировании его мужественного характера.

Президент России Владимир Путин назвал самбо национальным видом спорта в России во время осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре. Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркнул значение тренировок в единоборствах для формирования силы духа и характера у молодежи. Владимир Путин, являющийся мастером спорта по дзюдо и самбо, согласился с этим мнением и поддержал идею о самбо как национальном виде спорта. Он выразил признательность своему первому тренеру по самбо и дзюдо, Анатолию Рахлину, который сыграл важную роль в формировании его мужественного характера.