Путин назвал самбо национальным видом спорта в России

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Владимир Путин согласился с тем, что самбо формирует силу духа и характер Фото:

Президент России Владимир Путин назвал самбо национальным видом спорта в России во время осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре. Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркнул значение тренировок в единоборствах для формирования силы духа и характера у молодежи.

Владимир Путин, являющийся мастером спорта по дзюдо и самбо, согласился с этим мнением и поддержал идею о самбо как национальном виде спорта. Он выразил признательность своему первому тренеру по самбо и дзюдо, Анатолию Рахлину, который сыграл важную роль в формировании его мужественного характера.

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Президент России Владимир Путин назвал самбо национальным видом спорта в России во время осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре. Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркнул значение тренировок в единоборствах для формирования силы духа и характера у молодежи. Владимир Путин, являющийся мастером спорта по дзюдо и самбо, согласился с этим мнением и поддержал идею о самбо как национальном виде спорта. Он выразил признательность своему первому тренеру по самбо и дзюдо, Анатолию Рахлину, который сыграл важную роль в формировании его мужественного характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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