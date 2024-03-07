Владимир Путин согласился с тем, что самбо формирует силу духа и характер
Президент России Владимир Путин назвал самбо национальным видом спорта в России во время осмотра нового Дворца самбо в Краснодаре. Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркнул значение тренировок в единоборствах для формирования силы духа и характера у молодежи.
Владимир Путин, являющийся мастером спорта по дзюдо и самбо, согласился с этим мнением и поддержал идею о самбо как национальном виде спорта. Он выразил признательность своему первому тренеру по самбо и дзюдо, Анатолию Рахлину, который сыграл важную роль в формировании его мужественного характера.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.