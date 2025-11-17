«Суммы неподъемные»: украинцы жалуются на рост цен на ЖКХ
Хлеб в стране подорожал за год на 3–5 гривен
На Украине наблюдается массовый рост цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), продукты питания и лекарства. Об этом сообщили жители ряда областей страны.
«Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные», — рассказал житель Николаева РИА Новости. Ответы на вопросы жители передали через координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева. По словам жителей, на уровень трат на ЖКХ влияют два ключевых фактора: количество человек в семье и наличие счетчика в доме.
Житель Кривого Рога предоставил конкретные цифры, отражающие рост цен:
- хлеб подорожал за год на 3–5 гривен (6–10 рублей);
- молочная продукция — на 5–20 гривен (10–38 рублей);
- мясопродукты — на 100–150 гривен (193–289 рублей);
- лекарства — на 50–300 гривен (96–579 рублей).
Он также обратил внимание на неэффективность программы «Доступные лекарства». По его словам, она лишь частично покрывает потребности диабетиков и не касается массовых лекарств, таких как аспирин или корвалол украинского производства.
Житель Одессы отметил, что цены выросли очень сильно даже по сравнению с летом 2024 года. По его словам, на оплату ЖКХ у жителей города уходит около половины зарплаты.
