В полиции ХМАО раскрыли биографию нового главы УМВД Сургута

Новый начальник полиции Сургута Виталий Провоторов начинал карьеру в Санкт-Петербурге в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и прошел путь от оперуполномоченного до руководителя отделения. Биографию нового руководителя сургутского МВД раскрыла пресс-служба УМВД по ХМАО.
Виталий Провоторов в 1995 году окончил Санкт-Петербургский институт инженеров железнодорожного транспорта. Некоторое время проработал в должности контроллера пограничного контроля морского порта, пока не пришел в милицию на должность оперуполномоченного.
«В 2003 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности юриспруденция, в том же году назначен на должность старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела уголовного розыска криминальной милиции Санкт-Петербургского ЛУВДТ МВД России», — сообщает пресс-служба полиции. В 2005 году он стал замначальника подразделения.
С 2014 года Виталий Провоторов возглавлял отдел №4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в УМВД ХМАО. С 2021 года руководит Центром по противодействия экстремизму, а с января 2024-го был врио начальника полиции Сургута. В марте его, как руководителя, официально представил личному составу замначальника УМВД по ХМАО Михаил Фадеев.
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