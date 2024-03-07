В Европейском ЦБ столкнулись со сложностями при изъятии российских активов

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Европейские политики. stock, Кристин Лагард,  stock
Украина нуждается в значительном финансировании, заявила Кристин Лагард Фото:
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Изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Об этом на специальной пресс-конференции рассказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

«Вопрос изъятия российских активов — сложный, имеющий юридические последствия», — заявила Лагард. Трансляцию пресс-конференции вел официальный youtube-канал ЕЦБ. Она подчеркнула, что несмотря на необходимость значительного финансирования для Украины, его источники и условия должны быть согласованы с учетом международного правового контекста.

Президент ЕЦБ выразила мнение, что решением вопроса изъятия замороженных российских активов должны заниматься правительства стран. Лагард отметила, что данная тема является очень сложной.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей. Она предложила обсудить направление доходов на нужды Украины на следующем саммите G7. Коалиция западных стран планирует ослабить Россию использованием замороженных активов. Силуанов в ответ на это подчеркнул, что у России есть рычаги воздействия на западные государства и возможен симметричный ответ, передает «Утро.ру».

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Изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Об этом на специальной пресс-конференции рассказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. «Вопрос изъятия российских активов — сложный, имеющий юридические последствия», — заявила Лагард. Трансляцию пресс-конференции вел официальный youtube-канал ЕЦБ. Она подчеркнула, что несмотря на необходимость значительного финансирования для Украины, его источники и условия должны быть согласованы с учетом международного правового контекста. Президент ЕЦБ выразила мнение, что решением вопроса изъятия замороженных российских активов должны заниматься правительства стран. Лагард отметила, что данная тема является очень сложной. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей. Она предложила обсудить направление доходов на нужды Украины на следующем саммите G7. Коалиция западных стран планирует ослабить Россию использованием замороженных активов. Силуанов в ответ на это подчеркнул, что у России есть рычаги воздействия на западные государства и возможен симметричный ответ, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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