В Европейском ЦБ столкнулись со сложностями при изъятии российских активов

07 марта 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Украина нуждается в значительном финансировании, заявила Кристин Лагард Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Об этом на специальной пресс-конференции рассказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. «Вопрос изъятия российских активов — сложный, имеющий юридические последствия», — заявила Лагард. Трансляцию пресс-конференции вел официальный youtube-канал ЕЦБ. Она подчеркнула, что несмотря на необходимость значительного финансирования для Украины, его источники и условия должны быть согласованы с учетом международного правового контекста. Президент ЕЦБ выразила мнение, что решением вопроса изъятия замороженных российских активов должны заниматься правительства стран. Лагард отметила, что данная тема является очень сложной. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей. Она предложила обсудить направление доходов на нужды Украины на следующем саммите G7. Коалиция западных стран планирует ослабить Россию использованием замороженных активов. Силуанов в ответ на это подчеркнул, что у России есть рычаги воздействия на западные государства и возможен симметричный ответ, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Об этом на специальной пресс-конференции рассказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. «Вопрос изъятия российских активов — сложный, имеющий юридические последствия», — заявила Лагард. Трансляцию пресс-конференции вел официальный youtube-канал ЕЦБ. Она подчеркнула, что несмотря на необходимость значительного финансирования для Украины, его источники и условия должны быть согласованы с учетом международного правового контекста. Президент ЕЦБ выразила мнение, что решением вопроса изъятия замороженных российских активов должны заниматься правительства стран. Лагард отметила, что данная тема является очень сложной. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей. Она предложила обсудить направление доходов на нужды Украины на следующем саммите G7. Коалиция западных стран планирует ослабить Россию использованием замороженных активов. Силуанов в ответ на это подчеркнул, что у России есть рычаги воздействия на западные государства и возможен симметричный ответ, передает «Утро.ру».