Изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Об этом на специальной пресс-конференции рассказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
«Вопрос изъятия российских активов — сложный, имеющий юридические последствия», — заявила Лагард. Трансляцию пресс-конференции вел официальный youtube-канал ЕЦБ. Она подчеркнула, что несмотря на необходимость значительного финансирования для Украины, его источники и условия должны быть согласованы с учетом международного правового контекста.
Президент ЕЦБ выразила мнение, что решением вопроса изъятия замороженных российских активов должны заниматься правительства стран. Лагард отметила, что данная тема является очень сложной.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей. Она предложила обсудить направление доходов на нужды Украины на следующем саммите G7. Коалиция западных стран планирует ослабить Россию использованием замороженных активов. Силуанов в ответ на это подчеркнул, что у России есть рычаги воздействия на западные государства и возможен симметричный ответ, передает «Утро.ру».
Изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Об этом на специальной пресс-конференции рассказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. «Вопрос изъятия российских активов — сложный, имеющий юридические последствия», — заявила Лагард. Трансляцию пресс-конференции вел официальный youtube-канал ЕЦБ. Она подчеркнула, что несмотря на необходимость значительного финансирования для Украины, его источники и условия должны быть согласованы с учетом международного правового контекста. Президент ЕЦБ выразила мнение, что решением вопроса изъятия замороженных российских активов должны заниматься правительства стран. Лагард отметила, что данная тема является очень сложной. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей. Она предложила обсудить направление доходов на нужды Украины на следующем саммите G7. Коалиция западных стран планирует ослабить Россию использованием замороженных активов. Силуанов в ответ на это подчеркнул, что у России есть рычаги воздействия на западные государства и возможен симметричный ответ, передает «Утро.ру».