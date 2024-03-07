Посольство США и МИД Британии предупредили об угрозе атак в Москве

08 марта 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Посольство США попросило американцев быть внимательными к окружению Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посольство США предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. В своем сообщении они просят избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов. «Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», — написано на сайте ведомства. На сайте МИД Великобритании также появилось сообщение о возможной угрозе терактов в РФ. Западные страны рекомендуют отслеживать сообщения местных СМИ. Также они просят быть внимательными к окружению.

Посольство США предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. В своем сообщении они просят избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов. «Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», — написано на сайте ведомства. На сайте МИД Великобритании также появилось сообщение о возможной угрозе терактов в РФ. Западные страны рекомендуют отслеживать сообщения местных СМИ. Также они просят быть внимательными к окружению.