07 марта 2024

Посольство США и МИД Британии предупредили об угрозе атак в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЛДПР "За честные выборы" у Посольства США. Москва, сша, американское посольство, us embassy
Посольство США попросило американцев быть внимательными к окружению Фото:

Посольство США предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. В своем сообщении они просят избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», — написано на сайте ведомства. На сайте МИД Великобритании также появилось сообщение о возможной угрозе терактов в РФ.

Западные страны рекомендуют отслеживать сообщения местных СМИ. Также они просят быть внимательными к окружению.

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Посольство США предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. В своем сообщении они просят избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов. «Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», — написано на сайте ведомства. На сайте МИД Великобритании также появилось сообщение о возможной угрозе терактов в РФ. Западные страны рекомендуют отслеживать сообщения местных СМИ. Также они просят быть внимательными к окружению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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