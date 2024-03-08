Названа цена самого дешевого первичного жилья в Москве

Дешевая студия на первичном рынке стоит 4,3 млн рублей
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Максимальная стоимость новой студии составляет 32,2 млн рублей Фото:

На первичном рынке жилья стоимость самой дешевой квартиры-студии составляет 4,3 млн рублей за площадь в 19,6 квадратных метров. Об этом сообщает Департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Наиболее дешевая студия из массового сегмента обойдется покупателю в 4,3 миллиона рублей. За эту стоимость можно приобрести лот без отделки площадью 19,6 квадратных метра», — передает «Лента.ру» информацию из Департамента. Отмечается, что квартира реализуется в жилом комплексе в районе Косино-Ухтомский.

Помимо прочего, максимальная цена за студию на первичном рынке жилья достигает 32,2 млн рублей. Такой лот расположен в новостройке в районе Покровское-Стрешнево. Размер его жилой площади составляет 22,5 квадратных метра, при этом отделка не предусмотрена.

В бизнес-классе минимальная стоимость студии составляет восемь миллионов рублей. Ее площадь измеряется в 20,2 квадратных метров, отделка не предусмотрена. Максимальная стоимость студии в этом классе составляет 28,6 млн рублей. Ее площадь достигает 43,7 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко выросли цены на квартиры-студии в новостройках. В пресс-службе «Авито Недвижимость» заявили, что за год квартиры на первичном рынке до 25 квадратных метров подорожали на 32%. На данный момент средняя стоимость новых квартир составляет 3,9 млн рублей.

Также и Иркутск вошел в список городов, в которых повысились цены на новое жилье. На данный момент на первичном рынке города средняя цена за квадратный метр составляет 137 тысяч рублей, передает MK.RU.

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На первичном рынке жилья стоимость самой дешевой квартиры-студии составляет 4,3 млн рублей за площадь в 19,6 квадратных метров. Об этом сообщает Департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости». «Наиболее дешевая студия из массового сегмента обойдется покупателю в 4,3 миллиона рублей. За эту стоимость можно приобрести лот без отделки площадью 19,6 квадратных метра», — передает «Лента.ру» информацию из Департамента. Отмечается, что квартира реализуется в жилом комплексе в районе Косино-Ухтомский. Помимо прочего, максимальная цена за студию на первичном рынке жилья достигает 32,2 млн рублей. Такой лот расположен в новостройке в районе Покровское-Стрешнево. Размер его жилой площади составляет 22,5 квадратных метра, при этом отделка не предусмотрена. В бизнес-классе минимальная стоимость студии составляет восемь миллионов рублей. Ее площадь измеряется в 20,2 квадратных метров, отделка не предусмотрена. Максимальная стоимость студии в этом классе составляет 28,6 млн рублей. Ее площадь достигает 43,7 квадратных метра. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко выросли цены на квартиры-студии в новостройках. В пресс-службе «Авито Недвижимость» заявили, что за год квартиры на первичном рынке до 25 квадратных метров подорожали на 32%. На данный момент средняя стоимость новых квартир составляет 3,9 млн рублей. Также и Иркутск вошел в список городов, в которых повысились цены на новое жилье. На данный момент на первичном рынке города средняя цена за квадратный метр составляет 137 тысяч рублей, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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