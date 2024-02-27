В Екатеринбурге резко подорожали квартиры-студии в новостройках

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Технический старт трамвайному движению в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, недвижимость, продажа квартир, ипотека, многоквартирные дома
В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке составляют 21% предложения компактного жилья Фото:

В Екатеринбурге на треть (32%) выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За год цены на квартиры до 25 квадратных метров в Екатеринбурге выросли на 8% для вторичного рынка и на 32% — для первичного. Екатеринбуржцы стали чаще рассчитывать на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на небольшие квартиры», — говорится в сообщении.

Средняя стоимость вторичных квартир на данный момент составляет 2,8 млн рублей, а новых — 3,9 млн рублей. В целом предложение компактного жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросло на 12%, а на первичном — на 41%. Большинство (79%) квартир площадью менее 25 кв. метров в феврале 2024 года предлагаются к покупке в новостройках.

В начале февраля агентство сообщало, что в двух районах Екатеринбурга резко выросло количество новых квартир. Средняя стоимость квадратного метра больше всего выросла в Рудном микрорайоне (+2,23%) и достигла 96 262 рубля.

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В Екатеринбурге на треть (32%) выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За год цены на квартиры до 25 квадратных метров в Екатеринбурге выросли на 8% для вторичного рынка и на 32% — для первичного. Екатеринбуржцы стали чаще рассчитывать на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на небольшие квартиры», — говорится в сообщении. Средняя стоимость вторичных квартир на данный момент составляет 2,8 млн рублей, а новых — 3,9 млн рублей. В целом предложение компактного жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросло на 12%, а на первичном — на 41%. Большинство (79%) квартир площадью менее 25 кв. метров в феврале 2024 года предлагаются к покупке в новостройках. В начале февраля агентство сообщало, что в двух районах Екатеринбурга резко выросло количество новых квартир. Средняя стоимость квадратного метра больше всего выросла в Рудном микрорайоне (+2,23%) и достигла 96 262 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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