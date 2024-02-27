В Екатеринбурге резко подорожали квартиры-студии в новостройках

27 февраля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке составляют 21% предложения компактного жилья Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на треть (32%) выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За год цены на квартиры до 25 квадратных метров в Екатеринбурге выросли на 8% для вторичного рынка и на 32% — для первичного. Екатеринбуржцы стали чаще рассчитывать на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на небольшие квартиры», — говорится в сообщении.



Средняя стоимость вторичных квартир на данный момент составляет 2,8 млн рублей, а новых — 3,9 млн рублей. В целом предложение компактного жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросло на 12%, а на первичном — на 41%. Большинство (79%) квартир площадью менее 25 кв. метров в феврале 2024 года предлагаются к покупке в новостройках.



В начале февраля агентство сообщало, что в двух районах Екатеринбурга резко выросло количество новых квартир. Средняя стоимость квадратного метра больше всего выросла в Рудном микрорайоне (+2,23%) и достигла 96 262 рубля.

В Екатеринбурге на треть (32%) выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За год цены на квартиры до 25 квадратных метров в Екатеринбурге выросли на 8% для вторичного рынка и на 32% — для первичного. Екатеринбуржцы стали чаще рассчитывать на собственные средства при покупке недвижимости и больше обращают внимание на небольшие квартиры», — говорится в сообщении. Средняя стоимость вторичных квартир на данный момент составляет 2,8 млн рублей, а новых — 3,9 млн рублей. В целом предложение компактного жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросло на 12%, а на первичном — на 41%. Большинство (79%) квартир площадью менее 25 кв. метров в феврале 2024 года предлагаются к покупке в новостройках. В начале февраля агентство сообщало, что в двух районах Екатеринбурга резко выросло количество новых квартир. Средняя стоимость квадратного метра больше всего выросла в Рудном микрорайоне (+2,23%) и достигла 96 262 рубля.