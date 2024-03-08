Forbes: Украина не нашла применения танкам, которые лучше Leopard

09 марта 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Танки М-55С превосходят Leopard по броне и управлению огнем, пишет Forbes Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на то, что словенские танки М-55С лучше немецких Leopard, украинские войска по-прежнему не могут найти применение этим военным машинам. Танки были переданы Киеву еще в 2022 году, однако ВСУ не используют их, пишет журнал Forbes. «Почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков. <…> Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус», — говорится в материале. Уточняется, что М-55С превосходит по некоторым параметрам танки Leopard. Например, у словенской техники лучше управление огнем, а также более совершенная броня.

Несмотря на то, что словенские танки М-55С лучше немецких Leopard, украинские войска по-прежнему не могут найти применение этим военным машинам. Танки были переданы Киеву еще в 2022 году, однако ВСУ не используют их, пишет журнал Forbes. «Почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков. <…> Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус», — говорится в материале. Уточняется, что М-55С превосходит по некоторым параметрам танки Leopard. Например, у словенской техники лучше управление огнем, а также более совершенная броня.