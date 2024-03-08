08 марта 2024

Forbes: Украина не нашла применения танкам, которые лучше Leopard

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, танк, всу, т-64,  stock
Танки М-55С превосходят Leopard по броне и управлению огнем, пишет Forbes Фото:
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Несмотря на то, что словенские танки М-55С лучше немецких Leopard, украинские войска по-прежнему не могут найти применение этим военным машинам. Танки были переданы Киеву еще в 2022 году, однако ВСУ не используют их, пишет журнал Forbes.

«Почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков. <…> Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус», — говорится в материале.

Уточняется, что М-55С превосходит по некоторым параметрам танки Leopard. Например, у словенской техники лучше управление огнем, а также более совершенная броня.

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Несмотря на то, что словенские танки М-55С лучше немецких Leopard, украинские войска по-прежнему не могут найти применение этим военным машинам. Танки были переданы Киеву еще в 2022 году, однако ВСУ не используют их, пишет журнал Forbes. «Почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков. <…> Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус», — говорится в материале. Уточняется, что М-55С превосходит по некоторым параметрам танки Leopard. Например, у словенской техники лучше управление огнем, а также более совершенная броня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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