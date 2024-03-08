В Новом Уренгое торжественно открыли День оленевода

В Новом Уренгое 9 марта началось празднование Дня оленевода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) 9 марта прошел первый день празднования Дня оленевода, который собрал жителей и гостей города на пляже реки Седэяха. О катаниях на оленьих упряжках, праздничном концерте и спортивных состязаниях рассказывает URA.RU.

День оленевода в Новом Уренгое торжественно открыли глава города Андрей Воронов, мэр Тазовского района Виктор Югай и депутат регионального парламента Иван Костогриз. Градоначальник выступил с поздравительными словами в национальном ненецком костюме.

Андрей Воронов, Виктор Югай и Иван Костогриз на открытии празднования Дня оленевода в Новом Уренгое Фото: URA.RU

Торжественное открытие Дня оленевода в Новом Уренгое Фото: URA.RU

На главной сцене мероприятия выступали музыкальные коллективы Ямала. Артистка ямальской филармонии Надежда Сэротэтто исполнила зажигательные треки на ненецком языке, а губернаторский ансамбль национальной песни «Сеетэй Ямал» погрузил всех присутствующих в атмосферу подлинного северного колорита.

Ямальская певица Надежда Сэротэтто в Новом Уренгое Фото: URA.RU

В Новом Уренгое выступали музыкальные коллективы Ямала Фото: URA.RU

Ямальцы смогли окунуться в мир традиций и культуры коренных народов Севера. Жители и гости города побывали внутри чумов (традиционное жилище КМНС), примерили национальные костюмы и продегустировали блюда местной кухни.

Примерка национального костюма на Дне оленевода, Новый Уренгой Фото: URA.RU

Жители и гости Нового Уренгоя посетили традиционное жилище северных народов Фото: URA.RU

Гости мероприятия получили незабываемые эмоции во время знакомства с северными оленями. Семьи смогли прокатиться на оленьих упряжках, а юные ямальцы с восторгом гладили рогатых животных.

Катания на оленьих упряжках в Новом Уренгое Фото: URA.RU

День оленевода в Новом Уренгое Фото: URA.RU

На Дне оленевода в Новом Уренгое гости знакомились с рогатыми животными Фото: URA.RU

Не обошлось и без спортивных мероприятий, где участники смогли продемонстрировать свою ловкость и силу. Ямальцы приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта, оленьих гонках и снежному волейболу.

Соревнования по перетягиванию палки, Новый Уренгой Фото: URA.RU

Спортивные соревнования на Дне оленевода, Новый Уренгой Фото: URA.RU

Снежный волейбол в Новом Уренгое Фото: URA.RU