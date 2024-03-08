08 марта 2024
07 марта 2024

Как праздновали день оленевода в Новом Уренгое. Фото

В Новом Уренгое торжественно открыли День оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, гонки на оленях
В Новом Уренгое 9 марта началось празднование Дня оленевода Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 9 марта прошел первый день празднования Дня оленевода, который собрал жителей и гостей города на пляже реки Седэяха. О катаниях на оленьих упряжках, праздничном концерте и спортивных состязаниях рассказывает URA.RU.

День оленевода в Новом Уренгое торжественно открыли глава города Андрей Воронов, мэр Тазовского района Виктор Югай и депутат регионального парламента Иван Костогриз. Градоначальник выступил с поздравительными словами в национальном ненецком костюме.

Андрей Воронов, Виктор Югай и Иван Костогриз на открытии празднования Дня оленевода в Новом Уренгое
Андрей Воронов, Виктор Югай и Иван Костогриз на открытии празднования Дня оленевода в Новом Уренгое
Фото:
Торжественное открытие Дня оленевода в Новом Уренгое
Торжественное открытие Дня оленевода в Новом Уренгое
Фото:

На главной сцене мероприятия выступали музыкальные коллективы Ямала. Артистка ямальской филармонии Надежда Сэротэтто исполнила зажигательные треки на ненецком языке, а губернаторский ансамбль национальной песни «Сеетэй Ямал» погрузил всех присутствующих в атмосферу подлинного северного колорита.

Ямальская певица Надежда Сэротэтто в Новом Уренгое
Ямальская певица Надежда Сэротэтто в Новом Уренгое
Фото:
В Новом Уренгое выступали музыкальные коллективы Ямала
В Новом Уренгое выступали музыкальные коллективы Ямала
Фото:

Ямальцы смогли окунуться в мир традиций и культуры коренных народов Севера. Жители и гости города побывали внутри чумов (традиционное жилище КМНС), примерили национальные костюмы и продегустировали блюда местной кухни.

Примерка национального костюма на Дне оленевода, Новый Уренгой
Примерка национального костюма на Дне оленевода, Новый Уренгой
Фото:

Жители и гости Нового Уренгоя посетили традиционное жилище северных народов
Жители и гости Нового Уренгоя посетили традиционное жилище северных народов
Фото:

Гости мероприятия получили незабываемые эмоции во время знакомства с северными оленями. Семьи смогли прокатиться на оленьих упряжках, а юные ямальцы с восторгом гладили рогатых животных.

Катания на оленьих упряжках в Новом Уренгое
Катания на оленьих упряжках в Новом Уренгое
Фото:
День оленевода в Новом Уренгое
День оленевода в Новом Уренгое
Фото:
На Дне оленевода в Новом Уренгое гости знакомились с рогатыми животными
На Дне оленевода в Новом Уренгое гости знакомились с рогатыми животными
Фото:

Не обошлось и без спортивных мероприятий, где участники смогли продемонстрировать свою ловкость и силу. Ямальцы приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта, оленьих гонках и снежному волейболу.

Соревнования по перетягиванию палки, Новый Уренгой
Соревнования по перетягиванию палки, Новый Уренгой
Фото:
Спортивные соревнования на Дне оленевода, Новый Уренгой
Спортивные соревнования на Дне оленевода, Новый Уренгой
Фото:
Снежный волейбол в Новом Уренгое
Снежный волейбол в Новом Уренгое
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) 9 марта прошел первый день празднования Дня оленевода, который собрал жителей и гостей города на пляже реки Седэяха. О катаниях на оленьих упряжках, праздничном концерте и спортивных состязаниях рассказывает URA.RU. День оленевода в Новом Уренгое торжественно открыли глава города Андрей Воронов, мэр Тазовского района Виктор Югай и депутат регионального парламента Иван Костогриз. Градоначальник выступил с поздравительными словами в национальном ненецком костюме. На главной сцене мероприятия выступали музыкальные коллективы Ямала. Артистка ямальской филармонии Надежда Сэротэтто исполнила зажигательные треки на ненецком языке, а губернаторский ансамбль национальной песни «Сеетэй Ямал» погрузил всех присутствующих в атмосферу подлинного северного колорита. Ямальцы смогли окунуться в мир традиций и культуры коренных народов Севера. Жители и гости города побывали внутри чумов (традиционное жилище КМНС), примерили национальные костюмы и продегустировали блюда местной кухни. Гости мероприятия получили незабываемые эмоции во время знакомства с северными оленями. Семьи смогли прокатиться на оленьих упряжках, а юные ямальцы с восторгом гладили рогатых животных. Не обошлось и без спортивных мероприятий, где участники смогли продемонстрировать свою ловкость и силу. Ямальцы приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта, оленьих гонках и снежному волейболу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...