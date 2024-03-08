В Новом Уренгое (ЯНАО) 9 марта прошел первый день празднования Дня оленевода, который собрал жителей и гостей города на пляже реки Седэяха. О катаниях на оленьих упряжках, праздничном концерте и спортивных состязаниях рассказывает URA.RU.
День оленевода в Новом Уренгое торжественно открыли глава города Андрей Воронов, мэр Тазовского района Виктор Югай и депутат регионального парламента Иван Костогриз. Градоначальник выступил с поздравительными словами в национальном ненецком костюме.
Андрей Воронов, Виктор Югай и Иван Костогриз на открытии празднования Дня оленевода в Новом Уренгое
Фото: URA.RU
Торжественное открытие Дня оленевода в Новом Уренгое
Фото: URA.RU
На главной сцене мероприятия выступали музыкальные коллективы Ямала. Артистка ямальской филармонии Надежда Сэротэтто исполнила зажигательные треки на ненецком языке, а губернаторский ансамбль национальной песни «Сеетэй Ямал» погрузил всех присутствующих в атмосферу подлинного северного колорита.
Ямальская певица Надежда Сэротэтто в Новом Уренгое
Фото: URA.RU
В Новом Уренгое выступали музыкальные коллективы Ямала
Фото: URA.RU
Ямальцы смогли окунуться в мир традиций и культуры коренных народов Севера. Жители и гости города побывали внутри чумов (традиционное жилище КМНС), примерили национальные костюмы и продегустировали блюда местной кухни.
Примерка национального костюма на Дне оленевода, Новый Уренгой
Фото: URA.RU
Жители и гости Нового Уренгоя посетили традиционное жилище северных народов
Фото: URA.RU
Гости мероприятия получили незабываемые эмоции во время знакомства с северными оленями. Семьи смогли прокатиться на оленьих упряжках, а юные ямальцы с восторгом гладили рогатых животных.
Катания на оленьих упряжках в Новом Уренгое
Фото: URA.RU
День оленевода в Новом Уренгое
Фото: URA.RU
На Дне оленевода в Новом Уренгое гости знакомились с рогатыми животными
Фото: URA.RU
Не обошлось и без спортивных мероприятий, где участники смогли продемонстрировать свою ловкость и силу. Ямальцы приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта, оленьих гонках и снежному волейболу.
Соревнования по перетягиванию палки, Новый Уренгой
Фото: URA.RU
Спортивные соревнования на Дне оленевода, Новый Уренгой
В Новом Уренгое (ЯНАО) 9 марта прошел первый день празднования Дня оленевода, который собрал жителей и гостей города на пляже реки Седэяха. О катаниях на оленьих упряжках, праздничном концерте и спортивных состязаниях рассказывает URA.RU. День оленевода в Новом Уренгое торжественно открыли глава города Андрей Воронов, мэр Тазовского района Виктор Югай и депутат регионального парламента Иван Костогриз. Градоначальник выступил с поздравительными словами в национальном ненецком костюме. На главной сцене мероприятия выступали музыкальные коллективы Ямала. Артистка ямальской филармонии Надежда Сэротэтто исполнила зажигательные треки на ненецком языке, а губернаторский ансамбль национальной песни «Сеетэй Ямал» погрузил всех присутствующих в атмосферу подлинного северного колорита. Ямальцы смогли окунуться в мир традиций и культуры коренных народов Севера. Жители и гости города побывали внутри чумов (традиционное жилище КМНС), примерили национальные костюмы и продегустировали блюда местной кухни. Гости мероприятия получили незабываемые эмоции во время знакомства с северными оленями. Семьи смогли прокатиться на оленьих упряжках, а юные ямальцы с восторгом гладили рогатых животных. Не обошлось и без спортивных мероприятий, где участники смогли продемонстрировать свою ловкость и силу. Ямальцы приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта, оленьих гонках и снежному волейболу.