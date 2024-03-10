Чем заменить мясо во время Великого поста

Биолог Ляпина: в Великий пост мясо можно заменить бобовыми

10 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Мясо можно заменить бобовыми или соей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России и других православных странах с 18 марта по 4 мая пройдет Великий пост. В эти дни нельзя есть мясо и различные продукты животного происхождения. Однако их можно заменить бобовыми, заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. О том, как разнообразить постное меню и обеспечить себя необходимыми питательными веществами — в материале URA.RU. Новость по теме Великий пост в 2024 году: когда начинается, что можно есть, календарь питания «Ограничивая себя в белках животного происхождения, мы ограничиваем себя в некоторых незаменимых аминокислотах. <…> Заменить мясо и рыбу, основные источники белка, вам помогут бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут)», — рассказала Ирина Лялина в интервью «Известиям». Эксперт уточнила, что из бобовых можно приготовить супы, пасты на хлеб или котлеты. Чем еще заменить мясо в пост Тофу и сейтан Тофу — это продукт из сои, который хорошо впитывает вкусы и может использоваться в различных блюдах. Сейтан, получаемый из пшеничного глютена, по текстуре напоминает мясо и может стать основой вегетарианских котлет и стейков. Грибы Грибы обладают насыщенным вкусом и могут использоваться в качестве основы для соусов, гарниров и даже грибных бифштексов. Они также являются источниками белка и различных витаминов. Чем заменить яйца Семена льна и чиа для выпечки Семена льна и чиа могут служить заменителями яиц в выпечке. В воде они образуют слизистую структуру, которая связывает ингредиенты. Для замены одного яйца потребуется одна столовая ложка семян и три столовые ложки воды. Бананы и яблочное пюре Пюре из бананов или яблок может использоваться для придания влажности и объединения компонентов в кексах, блинах или пирогах. Эти фрукты также добавят натуральную сладость в блюда. Аквафаба Аквафаба — это жидкость из консервированных бобовых, которую можно взбить, как яичные белки. После этого ее можно использовать для приготовления безе, муссов и других десертов. Что есть вместо молочных продуктов Растительное молоко Соевое, миндальное, овсяное, кокосовое и другое растительное молоко может заменить коровье в кашах, смузи и кофе. Кроме того, оно используется для приготовления соусов. Кокосовое масло Кокосовое масло может использоваться вместо сливочного в выпечке, а также для жарки и готовки на сковороде. Оно придает блюдам приятный аромат и содержит полезные жиры. Орехи Замоченные кешью и другие орехи могут быть измельчены до состояния пасты. После этого их можно использовать для приготовления постных «сыров», кремов для тортов и соусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России и других православных странах с 18 марта по 4 мая пройдет Великий пост. В эти дни нельзя есть мясо и различные продукты животного происхождения. Однако их можно заменить бобовыми, заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. О том, как разнообразить постное меню и обеспечить себя необходимыми питательными веществами — в материале URA.RU. «Ограничивая себя в белках животного происхождения, мы ограничиваем себя в некоторых незаменимых аминокислотах. <…> Заменить мясо и рыбу, основные источники белка, вам помогут бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут)», — рассказала Ирина Лялина в интервью «Известиям». Эксперт уточнила, что из бобовых можно приготовить супы, пасты на хлеб или котлеты. Тофу — это продукт из сои, который хорошо впитывает вкусы и может использоваться в различных блюдах. Сейтан, получаемый из пшеничного глютена, по текстуре напоминает мясо и может стать основой вегетарианских котлет и стейков. Грибы обладают насыщенным вкусом и могут использоваться в качестве основы для соусов, гарниров и даже грибных бифштексов. Они также являются источниками белка и различных витаминов. Семена льна и чиа могут служить заменителями яиц в выпечке. В воде они образуют слизистую структуру, которая связывает ингредиенты. Для замены одного яйца потребуется одна столовая ложка семян и три столовые ложки воды. Пюре из бананов или яблок может использоваться для придания влажности и объединения компонентов в кексах, блинах или пирогах. Эти фрукты также добавят натуральную сладость в блюда. Аквафаба — это жидкость из консервированных бобовых, которую можно взбить, как яичные белки. После этого ее можно использовать для приготовления безе, муссов и других десертов. Соевое, миндальное, овсяное, кокосовое и другое растительное молоко может заменить коровье в кашах, смузи и кофе. Кроме того, оно используется для приготовления соусов. Кокосовое масло может использоваться вместо сливочного в выпечке, а также для жарки и готовки на сковороде. Оно придает блюдам приятный аромат и содержит полезные жиры. Замоченные кешью и другие орехи могут быть измельчены до состояния пасты. После этого их можно использовать для приготовления постных «сыров», кремов для тортов и соусов.