09 марта 2024
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07 марта 2024

Активист из ЯНАО заявил, что прекращает сбор посылок в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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За два года активисты отправили в зону СВО почти 3000 посылок Фото:

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский подвел итоги двух лет гуманитарной миссии «Мы Рядом» и заявил, что сбор посылок с вещами и продовольствием в зону СВО прекращается. В соцсети он сообщил, что теперь будет заниматься сбором и отправкой на передовую необходимой техники и инструментов.

«Сегодня исполнилось ровно два года нашей акции #МыРядом! С сегодняшнего дня мы меняем подход и больше не собираем обычные посылки в виде вещей и продовольствия. Теперь только технические средства РЭБ, РЭР, тепловизоры, ночники, БПЛА, необходимые инструменты, генераторы, бензопилы», — сообщил активист в своем telegram-канале.

За два года в рамках акции было собрано почти 3000 адресных посылок. В зону СВО активисты отправили 10 автомобилей, а еще несколько готовятся к отправке. Теперь все желающие могут сами приобрести необходимую технику бойцам и передать в пункты сбора или перечислить средства. Заборовский пообещал о всех приобретенных вещах предоставлять видеоотчет и подробный рассказ.

В феврале жители ЯНАО собрали средства на покупку автомобиля УАЗ для земляков в зону спецоперации. Машину отремонтировали и в ближайшее время она отправится бойцам в 101-й батальон.

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Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский подвел итоги двух лет гуманитарной миссии «Мы Рядом» и заявил, что сбор посылок с вещами и продовольствием в зону СВО прекращается. В соцсети он сообщил, что теперь будет заниматься сбором и отправкой на передовую необходимой техники и инструментов. «Сегодня исполнилось ровно два года нашей акции #МыРядом! С сегодняшнего дня мы меняем подход и больше не собираем обычные посылки в виде вещей и продовольствия. Теперь только технические средства РЭБ, РЭР, тепловизоры, ночники, БПЛА, необходимые инструменты, генераторы, бензопилы», — сообщил активист в своем telegram-канале. За два года в рамках акции было собрано почти 3000 адресных посылок. В зону СВО активисты отправили 10 автомобилей, а еще несколько готовятся к отправке. Теперь все желающие могут сами приобрести необходимую технику бойцам и передать в пункты сбора или перечислить средства. Заборовский пообещал о всех приобретенных вещах предоставлять видеоотчет и подробный рассказ. В феврале жители ЯНАО собрали средства на покупку автомобиля УАЗ для земляков в зону спецоперации. Машину отремонтировали и в ближайшее время она отправится бойцам в 101-й батальон.
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