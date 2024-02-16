Бойцам из ЯНАО в зоне СВО отправят УАЗ

Активисты Ямала купили машину для участников СВО

16 февраля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Жители Ямала передадут в зону СВО автомобиль УАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Ямало-Ненецкого автономного округа приобрели автомобиль УАЗ для участников военной спецоперации. Машину в скором времени передадут в 101-й батальон, сообщил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский. «Друзья, УАЗ купили! Средства на машину собрали, но машину забрали еще до того, как отдали деньги! Уже провели ремонт двигателя, заменили коленвал, проведен ремонт электропроводки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе средств! Друзья, вы каждый день творите чудеса! Благодаря вашему неравнодушию, у 101-го батальона появится хорошая машина, с документами», — рассказал активист на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщило о том, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собрали денежные средства на покупку болотоходов для участников военной спецоперации. Бойцы батальона «Факел» получили три машины, которые помогут им в выполнении боевых задач.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа приобрели автомобиль УАЗ для участников военной спецоперации. Машину в скором времени передадут в 101-й батальон, сообщил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский. «Друзья, УАЗ купили! Средства на машину собрали, но машину забрали еще до того, как отдали деньги! Уже провели ремонт двигателя, заменили коленвал, проведен ремонт электропроводки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе средств! Друзья, вы каждый день творите чудеса! Благодаря вашему неравнодушию, у 101-го батальона появится хорошая машина, с документами», — рассказал активист на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщило о том, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собрали денежные средства на покупку болотоходов для участников военной спецоперации. Бойцы батальона «Факел» получили три машины, которые помогут им в выполнении боевых задач.