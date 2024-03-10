10 марта 2024
09 марта 2024

Власти ХМАО назвали город с самыми высокими темпами строительства жилья в 2024 году

«Стройкомплекс Югры»: больше всего жилья по ХМАО за 2024 год построили в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Забивание первой сваи в строительстве школы. Сургут, сваи, стройка
В Сургуте за 2024 год построили больше всего жилья среди городов ХМАО Фото:

Больше всего жилья среди городов Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 год построили в Сургуте. В городе уже ввели три новостройки.

«Строительство многоквартирных домов прибавило округу 63 500 квадратных метров. В лидерах по традиции Сургут, где с января в эксплуатацию введены уже 3 многоквартирных дома общей площадью 60 800 квадратных метров на 833 квартиры. В скором времени город ожидает ввод еще 49 000 квадратных метров жилья», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Вторую позицию в рейтинге занимает Когалым, где появился новый дом на 56 квартир. А в сегменте загородного строительства по региону построили 37 тысяч квадратных метров жилья. «В этом году Югра планирует улучшить показатели прошлого года и преодолеть планку в 1 000 000 квадратных метров», — уточняют в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных местах ХМАО для покупки загородного дома. Оказалось, что чаще всего «загородку» приобретают в Сургуте и Сургутском районе.

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Больше всего жилья среди городов Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 год построили в Сургуте. В городе уже ввели три новостройки. «Строительство многоквартирных домов прибавило округу 63 500 квадратных метров. В лидерах по традиции Сургут, где с января в эксплуатацию введены уже 3 многоквартирных дома общей площадью 60 800 квадратных метров на 833 квартиры. В скором времени город ожидает ввод еще 49 000 квадратных метров жилья», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Вторую позицию в рейтинге занимает Когалым, где появился новый дом на 56 квартир. А в сегменте загородного строительства по региону построили 37 тысяч квадратных метров жилья. «В этом году Югра планирует улучшить показатели прошлого года и преодолеть планку в 1 000 000 квадратных метров», — уточняют в публикации. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных местах ХМАО для покупки загородного дома. Оказалось, что чаще всего «загородку» приобретают в Сургуте и Сургутском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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