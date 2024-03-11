Самой любимой начинкой челябинцев в Масленицу стали крабовые палочки. Инфографика

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Выпечка блинов в в техникуме индустрии питания и услуг "Кулинар". Екатеринбург, блины, масленица, выпечка блинов, еда
Начинку для блинов из крабовых палочек в Челябинске любят больше, чем в других мегаполисах Фото:

Самой характерной для Челябинска начинкой блинов стали крабовые палочки. Этот рецепт челябинцы искали чаще остальных жителей городов-миллионников в преддверии Масленицы, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Яндекс».

«Местные особенности можно обнаружить, если смотреть не на самые популярные, а на самые характерные рецепты — которые в этом городе востребованы намного больше. В Челябинске больше, чем в других крупных городах, любят блины с крабовыми палочками», — пояснили в «Яндексе».

Среди классических начинок на первом месте по популярности в Челябинске творог. Второе место заняли блины с мясом, третье — с сыром, четвертое — с ветчиной. Начинка из икры заняла пятое место в рейтинге. Единственной сладкой начинкой, вошедшей в десять самых популярных, стал банан.

Самой предпочтительной основой для блинного теста стало молоко. Кефир занял вторую строчку рейтинга, вода — третью. По данным аналитиков, популярностью также пользуются минералка и ряженка. Кроме пшеничной муки при выпекании блинов челябинцы используют рисовую. Пользуются спросом рецепты из гречневого, манного, овсяного и ржаного видов муки.

Чугунные сковороды стали самыми популярными в Челябинске, следом идут алюминиевые. Среди сковород с покрытием предпочтение в готовке блинов отдают мраморным и гранитным материалам.

Самым характерным вариантом блинов для Челябинска стал рецепт с крабовыми палочками
Самым характерным вариантом блинов для Челябинска стал рецепт с крабовыми палочками
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Самой характерной для Челябинска начинкой блинов стали крабовые палочки. Этот рецепт челябинцы искали чаще остальных жителей городов-миллионников в преддверии Масленицы, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Яндекс». «Местные особенности можно обнаружить, если смотреть не на самые популярные, а на самые характерные рецепты — которые в этом городе востребованы намного больше. В Челябинске больше, чем в других крупных городах, любят блины с крабовыми палочками», — пояснили в «Яндексе». Среди классических начинок на первом месте по популярности в Челябинске творог. Второе место заняли блины с мясом, третье — с сыром, четвертое — с ветчиной. Начинка из икры заняла пятое место в рейтинге. Единственной сладкой начинкой, вошедшей в десять самых популярных, стал банан. Самой предпочтительной основой для блинного теста стало молоко. Кефир занял вторую строчку рейтинга, вода — третью. По данным аналитиков, популярностью также пользуются минералка и ряженка. Кроме пшеничной муки при выпекании блинов челябинцы используют рисовую. Пользуются спросом рецепты из гречневого, манного, овсяного и ржаного видов муки. Чугунные сковороды стали самыми популярными в Челябинске, следом идут алюминиевые. Среди сковород с покрытием предпочтение в готовке блинов отдают мраморным и гранитным материалам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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