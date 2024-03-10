В тюменских селах объявят карантин из-за смертельно опасного вируса

В тюменских селах нашли очаги бешенства

11 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Вирус бешенства обнаружили в материалах собаки и крупного рогатого скота Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменских селах Усть-Ламенка и Старый Кавдык объявят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Вирус бешенства обнаружили в материалах собаки и крупного рогатого скота. «Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлены и направлены на рассмотрение губернатору проекты постановлений об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа и села Старый Кавдык Ялуторовского», — рассказали в управлении. Там же добавили, что планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства утверждены. Ранее URA.RU писало, что карантин объявили в селе Бушуево. Там нашли зараженный труп енотовидной собаки.

В тюменских селах Усть-Ламенка и Старый Кавдык объявят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Вирус бешенства обнаружили в материалах собаки и крупного рогатого скота. «Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлены и направлены на рассмотрение губернатору проекты постановлений об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа и села Старый Кавдык Ялуторовского», — рассказали в управлении. Там же добавили, что планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства утверждены. Ранее URA.RU писало, что карантин объявили в селе Бушуево. Там нашли зараженный труп енотовидной собаки.