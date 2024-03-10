10 марта 2024

В тюменских селах объявят карантин из-за смертельно опасного вируса

В тюменских селах нашли очаги бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, въезд запрещен, огонь, карантин, въезд закрыт
Вирус бешенства обнаружили в материалах собаки и крупного рогатого скота Фото:

В тюменских селах Усть-Ламенка и Старый Кавдык объявят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Вирус бешенства обнаружили в материалах собаки и крупного рогатого скота.

«Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлены и направлены на рассмотрение губернатору проекты постановлений об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа и села Старый Кавдык Ялуторовского», — рассказали в управлении. Там же добавили, что планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства утверждены.

Ранее URA.RU писало, что карантин объявили в селе Бушуево. Там нашли зараженный труп енотовидной собаки.

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В тюменских селах Усть-Ламенка и Старый Кавдык объявят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Вирус бешенства обнаружили в материалах собаки и крупного рогатого скота. «Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлены и направлены на рассмотрение губернатору проекты постановлений об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа и села Старый Кавдык Ялуторовского», — рассказали в управлении. Там же добавили, что планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства утверждены. Ранее URA.RU писало, что карантин объявили в селе Бушуево. Там нашли зараженный труп енотовидной собаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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