19 февраля 2024

Тюменское село закрыли на карантин

В селе Бушуево Тюменской области объявлен карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Енотиха Дзеня и ёж Пых накануне Дня Сурка в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, животные, млекопитающие, енот дзеня
Зараженный бешенством зверь стал поводом к объявлению карантина Фото:

Карантин по бешенству установлен в селе Бушуево Юргинского района, так как на территории найден зараженный труп енотовидной собаки. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии Тюменской области.

«Установлен карантин по бешенству на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области. Дата начала ограничительные мероприятий — 20 февраля», — сообщили в управлении.

Смертельный вирус обнаружили, взяв пробы от трупа енотовидной собаки. В настоящее время власти уже разработали план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения возбудителя болезни.

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Карантин по бешенству установлен в селе Бушуево Юргинского района, так как на территории найден зараженный труп енотовидной собаки. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии Тюменской области. «Установлен карантин по бешенству на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области. Дата начала ограничительные мероприятий — 20 февраля», — сообщили в управлении. Смертельный вирус обнаружили, взяв пробы от трупа енотовидной собаки. В настоящее время власти уже разработали план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения возбудителя болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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