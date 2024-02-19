Тюменское село закрыли на карантин

Зараженный бешенством зверь стал поводом к объявлению карантина
Карантин по бешенству установлен в селе Бушуево Юргинского района, так как на территории найден зараженный труп енотовидной собаки. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии Тюменской области.
«Установлен карантин по бешенству на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области. Дата начала ограничительные мероприятий — 20 февраля», — сообщили в управлении.
Смертельный вирус обнаружили, взяв пробы от трупа енотовидной собаки. В настоящее время власти уже разработали план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения возбудителя болезни.
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