Тюменское село закрыли на карантин

В селе Бушуево Тюменской области объявлен карантин по бешенству

Зараженный бешенством зверь стал поводом к объявлению карантина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Карантин по бешенству установлен в селе Бушуево Юргинского района, так как на территории найден зараженный труп енотовидной собаки. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии Тюменской области.

«Установлен карантин по бешенству на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области. Дата начала ограничительные мероприятий — 20 февраля», — сообщили в управлении.

Смертельный вирус обнаружили, взяв пробы от трупа енотовидной собаки. В настоящее время власти уже разработали план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения возбудителя болезни.