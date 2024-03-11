В Челябинске отменили приговор главе корейской диаспоры Юн Дя-Гиру

Уголовное дело в отношении Юн Дя-Гира рассмотрят заново Фото: Алина Яковлева © URA.RU

Челябинский областной суд 11 февраля отменил приговор главе корейской диаспоры в регионе Юн Дя-Гиру, осужденному по п.«з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, дело направлено на новое рассмотрение.

«Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Юн Дя-Гира. Приговор Тракторозаводского райсуда отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда», — сообщили урна в пресс-службе суда.

URA.RU связалось с адвокатом Юн Дя-Гира Дмитрием Таракановым. По его словам, решением суда апелляционной инстанции его клиент доволен. В дальнейшем они планируют добиться снятия всех обвинений.

«По нашему мнению, случившееся можно квалифицировать как самооборону. Мы будем добиваться полного оправдания клиента», — отметил Тараканов.

Юн Дя-Гир попал в поле зрения правоохранительных органов летом 2021 года, когда бытовая ссора между автовладельцами, одним из которых был глава диаспоры, закончилась отрубленными конечностями. Предварительно, потерпевший не мог проехать из-за припаркованной машины Юн Дя-Гира. Тогда он пнул по колесу, чтобы привлечь внимание водителя. Это и стало причиной конфликта, перетекшего в драку, в ходе которой и было применено холодное оружие.

Сразу после произошедшего Юн Дя-Гир отвез потерпевшего в больницу, где ему пришили отрубленную часть руки. Выяснилось, что кисть у него осталась целой, а пострадал лишь мизинец, который ему без проблем вернули на место. Но по итогу суд первой инстанции встал на сторону потерпевшей стороны. В качестве компенсации потерпевшему присудили 500 тысяч рублей, а Юн Дя-Гира признали виновным и назначили условный срок.