В Челябинске сорвался суд над президентом корейской диаспоры

Юн Дя-Гир устроил поножовщину из-за просьбы перепарковать автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сорвалось начало судебного процесса по делу в отношении президента ассоциации корейской диаспоры в регионе Юн Дя-Гира, который в августе 2021 года отрубил кисть одному из участников дорожного движения. Согласно данным базы Тракторозаводского райсуда, первое заседание должно было пройти 18 мая в 14 часов, однако адвокат президента диаспоры Дмитрий Тараканов сообщил URA.RU, что ни его, ни его подзащитного в суд не приглашали.

«Я от вас узнал, что сегодня должно было быть заседание. Нас никто не вызвал [в суд]. Наверняка в базе данных потом напишут, что заседание было отложено», — сообщил URA.RU Тараканов.

По его словам, дата следующего заседания пока не известна. Как только будет информация — ее должны опубликовать в базе.

В августе 2021 года Юн Дя-Гир в ходе драки отрезал кисть одному из водителей во дворе. Конфликт возник из-за того, что президенту диаспоры не понравилось, что другой водитель пнул его припаркованный автомобиль по колесу. Позже выяснилось, что таким образом он хотел привлечь внимание хозяина автомобиля и попросить того перепарковаться. Между водителями завязалась драка, в ходе которой Юн Дя-Гир схватил мачете и отрубил кисть противнику. После произошедшего он погрузил потерпевшего в автомобиль и отвез его в больницу.