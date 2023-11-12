В Челябинске вынесли приговор президенту корейской диаспоры

Юн Дя-Гира приговорили к условному сроку Фото: Алина Яковлева © URA.RU

В Тракторозаводском райсуде Челябинска 13 ноября вынесли приговор президенту корейской диаспоры в Челябинской области Юн Дя-Гиру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде условного лишения свободы.

«Суд приговори признать Юн Дя-Гира виновным по п.„з“ ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Назначить ему наказание в виде условного лишения свободы на срок два года с испытательным сроком два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда

Там отметили, что также в пользу потерпевшего частично был удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба. Суд обязал президента диаспоры выплатить в качестве компенсации за причиненный вред здоровью 500 тысяч рублей.

Рассмотрение дела шло почти семь с половиной месяцев. Первое заседание прошло ярко — потерпевший постоянно встревал в допрос свидетелей. Он считал, что показания дают не в его пользу. Однако в суде удалось доказать виновность Юн Дя-Гира в нанесении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, на фоне возникшего конфликта возле одного из магазинов из-за припаркованного автомобиля, президент диаспоры разрубил другому участнику конфликта кисть. В суде он пояснил, что не хотел причинять вред другому водителю. После того как Юн Дя-Гир ударил того мачете — он погрузил потерпевшего в автомобиль и отвез в больницу.