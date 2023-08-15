Юн Дя-гира обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Алина Яковлева © URA.RU

Судебное заседание по делу президента ассоциации корейской диаспоры в Челябинской области Юн Дя-Гира, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, закончился перепалкой. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, потерпевший не смог слушать показания свидетеля и решил вмешаться. Судье Оксане Макаренко пришлось вызвать с зал приставов.

«Прекратите! Я предупреждаю вас еще раз. Так, все — приставов вызывайте!», — заявила судья Оксана Макаренко.

Во время опроса свидетеля потерпевший постоянно встревал в разговор. Он считал, что показания озвучиваются не в его пользу. Требовал рассказать, сколько свидетелю заплатил Юн Дя-Гир. Судья сделала ему несколько замечаний. Но после того, как в зал вызвали приставов, потерпевший притих.

По словам адвоката президента диаспоры, Дмитрия Тараканова, поведение потерпевшего для него не стало чем-то удивительным, так как в силу своей профессии он постоянно сталкивается с таким в суде. Адвокат отметил, что на эмоциональное состояние потерпевшего могли повлиять показания свидетеля. Скорее всего, они, по мнению потерпевшего, не отображали всей картины произошедшего.

Следующим показания должен был дать Юн Дя-Гир, но заседание пришлось свернуть, так как оно затянулось. Судебный процесс по этому делу должен был начаться 18 мая. Однако первое заседание также пришлось отложить. По словам Тараканова, в суд их тогда никто не вызывал.

Инцидент произошел в августе 2021 года. По предварительным данным, Юн Дя-Гир во время драки отрезал кисть мачете одному из водителей во дворе. Конфликт возник из-за того, что потерпевший не мог выехать с парковки. Мужчина стал пинать машину президента диаспоры с целью привлечь его внимание. Однако позже выяснилось, что потерпевший не лишился конечности. Ему частично ампутировали мизинец. Он также получил открытый перелом костей, повреждение сухожилий и суставов.

Во время заседания Юн Дя-Гир был спокоен, в отличие от потерпевшего Фото: Алина Яковлева © URA.RU

Из-за поведения потерпевшего заседание затянулось Фото: Алина Яковлева © URA.RU