11 марта 2024

Авиакомпания S7 планирует вернуть рейсы из Перми в Москву в октябре

© Служба новостей «URA.RU»
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S7 планирует возобновить популярную летную программу
S7 планирует возобновить популярную летную программу Фото:

Авиакомпания S7 рассматривает возможность возобновления рейсов из Перми в Москву. Данную летную программу рассчитывают вернуть в октябре 2024 года.

«Авиакомпания S7 11 марта в рамках осенне-зимнего периода выполнила последний вылет из Перми в Москву. Рейсы производились ежедневно по одному разу. Сейчас авиаперевозчик рассматривает возможность возобновить полетную программу в октябре 2024 года», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на минтранс региона.

В ведомстве также добавили, что властям края удалось достигнуть договоренностей с «Аэрофлотом» о включении в ежедневное расписание одного дополнительного вылета по данному направлению, которые производятся с конца февраля. Сейчас авиакомпанией совершается пять вылетов в день. Еще два ежедневных рейса из Перми до Москвы совершает авиаперевозчик «Победа». С 1 апреля у пермяков появится возможность ежедневно летать в Новосибирск. Данную летную программу запустит S7.

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Авиакомпания S7 рассматривает возможность возобновления рейсов из Перми в Москву. Данную летную программу рассчитывают вернуть в октябре 2024 года. «Авиакомпания S7 11 марта в рамках осенне-зимнего периода выполнила последний вылет из Перми в Москву. Рейсы производились ежедневно по одному разу. Сейчас авиаперевозчик рассматривает возможность возобновить полетную программу в октябре 2024 года», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на минтранс региона. В ведомстве также добавили, что властям края удалось достигнуть договоренностей с «Аэрофлотом» о включении в ежедневное расписание одного дополнительного вылета по данному направлению, которые производятся с конца февраля. Сейчас авиакомпанией совершается пять вылетов в день. Еще два ежедневных рейса из Перми до Москвы совершает авиаперевозчик «Победа». С 1 апреля у пермяков появится возможность ежедневно летать в Новосибирск. Данную летную программу запустит S7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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