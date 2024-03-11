Авиакомпания S7 планирует вернуть рейсы из Перми в Москву в октябре

Авиакомпания S7 рассматривает возможность возобновления рейсов из Перми в Москву. Данную летную программу рассчитывают вернуть в октябре 2024 года.
«Авиакомпания S7 11 марта в рамках осенне-зимнего периода выполнила последний вылет из Перми в Москву. Рейсы производились ежедневно по одному разу. Сейчас авиаперевозчик рассматривает возможность возобновить полетную программу в октябре 2024 года», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на минтранс региона.
В ведомстве также добавили, что властям края удалось достигнуть договоренностей с «Аэрофлотом» о включении в ежедневное расписание одного дополнительного вылета по данному направлению, которые производятся с конца февраля. Сейчас авиакомпанией совершается пять вылетов в день. Еще два ежедневных рейса из Перми до Москвы совершает авиаперевозчик «Победа». С 1 апреля у пермяков появится возможность ежедневно летать в Новосибирск. Данную летную программу запустит S7.
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