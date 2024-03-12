Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине ВСУ

12 марта 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Мужчина проигнорировал знаки минной опасности (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Брянской области получил смертельные ранения, подорвавшись на мине ВСУ. ЧП произошло вблизи поселка Уборки Климовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На месте ЧП работают представители оперативных служб. Губернатор Брянской области призвал жителей воздержаться от посещения территорий, где установлены знаки минной опасности.

Житель Брянской области получил смертельные ранения, подорвавшись на мине ВСУ. ЧП произошло вблизи поселка Уборки Климовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На месте ЧП работают представители оперативных служб. Губернатор Брянской области призвал жителей воздержаться от посещения территорий, где установлены знаки минной опасности.