Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине ВСУ

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Мужчина проигнорировал знаки минной опасности (фото из архива) Фото:

Житель Брянской области получил смертельные ранения, подорвавшись на мине ВСУ. ЧП произошло вблизи поселка Уборки Климовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

На месте ЧП работают представители оперативных служб. Губернатор Брянской области призвал жителей воздержаться от посещения территорий, где установлены знаки минной опасности.

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Житель Брянской области получил смертельные ранения, подорвавшись на мине ВСУ. ЧП произошло вблизи поселка Уборки Климовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На месте ЧП работают представители оперативных служб. Губернатор Брянской области призвал жителей воздержаться от посещения территорий, где установлены знаки минной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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