Эрдоган заявил, что мир на Украине невозможен без России

Планы, по миру на Украине, невозможны без позиции России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед послами.
«Мы заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в то же время подчеркиваем, что мирные планы, игнорирующие Россию, не приведут к результату», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит турецкий телеканал
Эрдоган отметил, что Анкара находится в контакте не только с Москвой, но и с Киевом. Помимо этого Турция продолжает развивать план создания новой системы безопасности для доставки зерна по Черному морю.
В Кремле заявили, что Киев не стремится к переговорам. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина и Россия должны начать переговоры.
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