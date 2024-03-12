Эрдоган заявил, что мир на Украине невозможен без России

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция общается с представителями Украины и России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Планы, по миру на Украине, невозможны без позиции России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед послами.

«Мы заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в то же время подчеркиваем, что мирные планы, игнорирующие Россию, не приведут к результату», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит турецкий телеканал TRT Haber.

Эрдоган отметил, что Анкара находится в контакте не только с Москвой, но и с Киевом. Помимо этого Турция продолжает развивать план создания новой системы безопасности для доставки зерна по Черному морю.

В Кремле заявили, что Киев не стремится к переговорам. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина и Россия должны начать переговоры.

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Планы, по миру на Украине, невозможны без позиции России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед послами. «Мы заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в то же время подчеркиваем, что мирные планы, игнорирующие Россию, не приведут к результату», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит турецкий телеканал TRT Haber. Эрдоган отметил, что Анкара находится в контакте не только с Москвой, но и с Киевом. Помимо этого Турция продолжает развивать план создания новой системы безопасности для доставки зерна по Черному морю. В Кремле заявили, что Киев не стремится к переговорам. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина и Россия должны начать переговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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