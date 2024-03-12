Песков ответил на слова Столтенберга о переговорах Украины и РФ

Песков отреагировал на слова Столтенберга о переговорах Украины и РФ

12 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Столтенберга о переговорах Украины и РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Никакого желания приступить к мирным переговорам со стороны Украины не видит ни Россия, ни представители НАТО. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликтующие стороны должны начать диалог, пока отмечается полное отрицание возможности переговоров со стороны Киева. «Пока мы все вместе (и мы, и представители НАТО) можем видеть только одно: достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров. Это является реальностью де-факто и де-юре», — отметил Песков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне, что капитуляция Украины не поможет добиться мира в конфликте с Россией. По его мнению, необходимо стороны должны начать переговоры, но разговор должен идти о том, чтобы «сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».

Никакого желания приступить к мирным переговорам со стороны Украины не видит ни Россия, ни представители НАТО. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликтующие стороны должны начать диалог, пока отмечается полное отрицание возможности переговоров со стороны Киева. «Пока мы все вместе (и мы, и представители НАТО) можем видеть только одно: достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров. Это является реальностью де-факто и де-юре», — отметил Песков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне, что капитуляция Украины не поможет добиться мира в конфликте с Россией. По его мнению, необходимо стороны должны начать переговоры, но разговор должен идти о том, чтобы «сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».