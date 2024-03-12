Глава МИД Венгрии Сийярто допустил отправку войск нескольких стран ЕС на Украину

13 марта 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Глава МИД Венгрии не исключил вероятность отправки войск стран ЕС на Украину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые страны Евросоюза могут направить свои войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Отправка войск на Украину станет нарушением красных линий, обозначенных НАТО. Но, учитывая изменения в европейской позиции, нельзя полностью исключать это», — заявил Сийарто на конференции в Мартонвашаре. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке войск на Украину. Позже он сказал, что у его страны «нет лимитов и красных линий» в помощи Киеву. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска, а Макрону следует советоваться перед тем, как делать заявления.

Некоторые страны Евросоюза могут направить свои войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Отправка войск на Украину станет нарушением красных линий, обозначенных НАТО. Но, учитывая изменения в европейской позиции, нельзя полностью исключать это», — заявил Сийарто на конференции в Мартонвашаре. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке войск на Украину. Позже он сказал, что у его страны «нет лимитов и красных линий» в помощи Киеву. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять войска, а Макрону следует советоваться перед тем, как делать заявления.