Столтенберг поставил Макрона на место после его слов об отправке войск на Украину

Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО перед заявлениями
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
НАТО не будет стороной конфликта, заявил Столтенберг Фото:

НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует советоваться с членами альянса перед тем, как делать заявления. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

«НАТО не планирует отправлять войска на Украину. НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта… Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому мнению по этим темам, потому что они имеют значение для всех», — сказал Столтенберг в интервью Reuters. Он согласился, что Макрон сделал ошибку. По словам Столтенберга, даже если отдельные страны НАТО отправят войска на Украину, это повлияет на весь альянс.

Это заявление последовало после слов президента Франции о возможной отправке войск на Украину. Позже Макрон заявил, что у его страны «нет лимитов и красных линий» в помощи Украине, что вызвало критику со стороны некоторых членов НАТО и политических сил во Франции.

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НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следует советоваться с членами альянса перед тем, как делать заявления. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг «НАТО не планирует отправлять войска на Украину. НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта… Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому мнению по этим темам, потому что они имеют значение для всех», — сказал Столтенберг в интервью Reuters. Он согласился, что Макрон сделал ошибку. По словам Столтенберга, даже если отдельные страны НАТО отправят войска на Украину, это повлияет на весь альянс. Это заявление последовало после слов президента Франции о возможной отправке войск на Украину. Позже Макрон заявил, что у его страны «нет лимитов и красных линий» в помощи Украине, что вызвало критику со стороны некоторых членов НАТО и политических сил во Франции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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