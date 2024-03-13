Викторины и розыгрыши во время президентских выборов: как избирателей будут поощрять

На президентских выборах в РФ будут разыгрывать квартиры и машины

13 марта 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В преддверии президентских выборов, которые пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года, URA.RU собрало информацию о викторинах и розыгрышах, приуроченных к событию. О том, как будут поощрять избирателей, — в материале агентства. Московская область В Москве пройдет традиционная акция «Миллион призов». Для избирателей, принимающих участие в электронном голосовании (ДЭГ), подготовили более 3,5 миллиона призов. В розыгрыше можно выиграть от одной до 100 тысяч призовых баллов, умные колонки или билеты в парк развлечений. Сертификаты на баллы можно будет обменять у компаний-партнеров акции по курсу один балл к одному рублю. Также для граждан предусмотрены гарантированные призовые баллы, скидки в аптеках и на онлайн-подписки на полгода. Свердловская область В Свердловской области пройдет викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона. Участники викторины на знание истории области могут претендовать на 40 однокомнатных квартир в Екатеринбурге, 90 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и тысячу смартфонов. Также каждый участник получит памятную медаль. Участвовать в розыгрыше смогут и те, кто ответил на вопросы викторины неправильно, так как основная цель мероприятия — просвещение. Новосибирская область «Новосибирская область в истории России» — акция, нацеленная и на очных избирателей, и на участников ДЭГ. Желающие смогут заполнить анкету с пятью вопросами об истории региона и сдать ее в пункт приема у избирательного участка в обмен на купон. Будет разыграно несколько сотен призов, в том числе автомобили и квартира. Красноярский край Викторину на знание истории Красноярского края, приуроченную к 90-летию региона, также смогут пройти жители края. В акции разыгрываются три квартиры, шесть автомобилей, 60 смартфонов и прочие электронные девайсы. Курганская область В Курганской области с 15 по 17 марта пройдет фестиваль «Весна в семью пришла», в рамках которого пройдет викторина «Великие имена России. Курганская область», где будут разыграны больше четырех тысяч призов, в том числе квартира и три машины. Принять участие в викторине смогут совершеннолетние курганцы, заполнившие бланк с тремя вопросами, который позже необходимо сдать организаторам акции. Ярославская область В викторине «Поверь в мечту» с розыгрышем призов жители Ярославской области смогут принять участие около избирательных участков и на некоторых предприятиях, куда представители акции придут самостоятельно. Среди призов — квартира в Ярославле, автомобили и тысячи других ценных подарков. Камчатский край На Камчатке за участие в выборах избирателей поощрят машиной «УАЗ Патриот», путевкой в Крым на двоих, шестью вертолетными экскурсиями в Долину гейзеров и другими призами, включая телефоны, ноутбуки и игровые консоли. Для этого избирателям нужно будет зарегистрироваться на ДЭГ, ответить на пять вопросов и проголосовать на выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В преддверии президентских выборов, которые пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года, URA.RU собрало информацию о викторинах и розыгрышах, приуроченных к событию. О том, как будут поощрять избирателей, — в материале агентства. В Москве пройдет традиционная акция «Миллион призов». Для избирателей, принимающих участие в электронном голосовании (ДЭГ), подготовили более 3,5 миллиона призов. В розыгрыше можно выиграть от одной до 100 тысяч призовых баллов, умные колонки или билеты в парк развлечений. Сертификаты на баллы можно будет обменять у компаний-партнеров акции по курсу один балл к одному рублю. Также для граждан предусмотрены гарантированные призовые баллы, скидки в аптеках и на онлайн-подписки на полгода. В Свердловской области пройдет викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона. Участники викторины на знание истории области могут претендовать на 40 однокомнатных квартир в Екатеринбурге, 90 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и тысячу смартфонов. Также каждый участник получит памятную медаль. Участвовать в розыгрыше смогут и те, кто ответил на вопросы викторины неправильно, так как основная цель мероприятия — просвещение. «Новосибирская область в истории России» — акция, нацеленная и на очных избирателей, и на участников ДЭГ. Желающие смогут заполнить анкету с пятью вопросами об истории региона и сдать ее в пункт приема у избирательного участка в обмен на купон. Будет разыграно несколько сотен призов, в том числе автомобили и квартира. Викторину на знание истории Красноярского края, приуроченную к 90-летию региона, также смогут пройти жители края. В акции разыгрываются три квартиры, шесть автомобилей, 60 смартфонов и прочие электронные девайсы. В Курганской области с 15 по 17 марта пройдет фестиваль «Весна в семью пришла», в рамках которого пройдет викторина «Великие имена России. Курганская область», где будут разыграны больше четырех тысяч призов, в том числе квартира и три машины. Принять участие в викторине смогут совершеннолетние курганцы, заполнившие бланк с тремя вопросами, который позже необходимо сдать организаторам акции. В викторине «Поверь в мечту» с розыгрышем призов жители Ярославской области смогут принять участие около избирательных участков и на некоторых предприятиях, куда представители акции придут самостоятельно. Среди призов — квартира в Ярославле, автомобили и тысячи других ценных подарков. На Камчатке за участие в выборах избирателей поощрят машиной «УАЗ Патриот», путевкой в Крым на двоих, шестью вертолетными экскурсиями в Долину гейзеров и другими призами, включая телефоны, ноутбуки и игровые консоли. Для этого избирателям нужно будет зарегистрироваться на ДЭГ, ответить на пять вопросов и проголосовать на выборах.