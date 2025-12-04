Директора пермской IT-компании оштрафовали за сокрытие 9 млн от налоговой

В ходе разбирательства подсудимый вину не признал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении директора IT-компании «Гет-Нэт» Артема Зайцева. Ему инкриминировали сокрытии денежных средств организации в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ. Судом установлено, что в период с 25 сентября 2023 года по 28 июля 2024 года, занимая должность директора общества и осознавая наличие у компании задолженности по обязательным платежам, он предпринял умышленные действия, направленные на сокрытие 9 млн рублей. Деньгами фигурант распорядился в ущерб интересам общества и государства», — сообщает прокуратура Пермского края на официальном сайте.