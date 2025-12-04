Легендарный советник свердловских губернаторов променял политику на огород
Анатолий Гайда - один из немногих свердловских политических долгожителей
Фото: Илья Московец © URA.RU
78-летний Анатолий Гайда — один из авторов Устава Свердловской области, консультировавший всех свердловских губернаторов — ушел из власти. Собеседники в правительстве рассказали, что еще в сентябре он вывез вещи из кабинета в губернаторской резиденции в Екатеринбурге, который занимал 15 лет. Сам Гайда информацию подтвердил и сообщил, что намерен наконец заняться домом и огородом.
«Гуляю по лесу, готовлю огород к зиме, занимаюсь домашними делами. Думал, что будет сложно отойти от политических дел, но нет — оторвался, как лист от ветки, и полетел», — поделился Гайда.
Гайда является автором многочисленных проектов реформ структуры администрации и правительства области. Он был штатным советником Эдуарда Росселя, когда тот еще руководил администрацией, затем консультировал губернатора Александра Мишарина по многим вопросам, в том числе по Уставу. В частности, именно при нем региональный парламент перестал быть двухпалатным.
Последние годы он был общественным советником сначала экс-губернатора Евгения Куйвашева, в частности, помогал избавиться от политического оппонента — руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова. Он юридически довел до логического конца идею с упразднением администрации, в результате чего была ликвидирована должность самого Тунгусова. А затем недолго — Дениса Паслера, который возглавил Свердловскую область в конце марта. После инаугурации последнего вместе с членами кабмина и остальными советниками вышел в отставку
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- Наташа04 декабря 2025 12:18Молодец Всем бы так