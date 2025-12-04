Легендарный советник свердловских губернаторов променял политику на огород

Анатолий Гайда - один из немногих свердловских политических долгожителей Фото: Илья Московец © URA.RU

78-летний Анатолий Гайда — один из авторов Устава Свердловской области, консультировавший всех свердловских губернаторов — ушел из власти. Собеседники в правительстве рассказали, что еще в сентябре он вывез вещи из кабинета в губернаторской резиденции в Екатеринбурге, который занимал 15 лет. Сам Гайда информацию подтвердил и сообщил, что намерен наконец заняться домом и огородом.

«Гуляю по лесу, готовлю огород к зиме, занимаюсь домашними делами. Думал, что будет сложно отойти от политических дел, но нет — оторвался, как лист от ветки, и полетел», — поделился Гайда.

Гайда является автором многочисленных проектов реформ структуры администрации и правительства области. Он был штатным советником Эдуарда Росселя, когда тот еще руководил администрацией, затем консультировал губернатора Александра Мишарина по многим вопросам, в том числе по Уставу. В частности, именно при нем региональный парламент перестал быть двухпалатным.

Продолжение после рекламы