Легендарный советник свердловских губернаторов променял политику на огород

04 декабря 2025 в 12:02
04 декабря 2025 в 12:02
Анатолий Гайда - один из немногих свердловских политических долгожителей

Фото: Илья Московец © URA.RU

78-летний Анатолий Гайда — один из авторов Устава Свердловской области, консультировавший всех свердловских губернаторов — ушел из власти. Собеседники в правительстве рассказали, что еще в сентябре он вывез вещи из кабинета в губернаторской резиденции в Екатеринбурге, который занимал 15 лет. Сам Гайда информацию подтвердил и сообщил, что намерен наконец заняться домом и огородом.

«Гуляю по лесу, готовлю огород к зиме, занимаюсь домашними делами. Думал, что будет сложно отойти от политических дел, но нет — оторвался, как лист от ветки, и полетел», — поделился Гайда.

Гайда является автором многочисленных проектов реформ структуры администрации и правительства области. Он был штатным советником Эдуарда Росселя, когда тот еще руководил администрацией, затем консультировал губернатора Александра Мишарина по многим вопросам, в том числе по Уставу. В частности, именно при нем региональный парламент перестал быть двухпалатным.

Последние годы он был общественным советником сначала экс-губернатора Евгения Куйвашева, в частности, помогал избавиться от политического оппонента — руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова. Он юридически довел до логического конца идею с упразднением администрации, в результате чего была ликвидирована должность самого Тунгусова. А затем недолго — Дениса Паслера, который возглавил Свердловскую область в конце марта. После инаугурации последнего вместе с членами кабмина и остальными советниками вышел в отставку

