Ямальцы стали реже платить за свет

Жители ЯНАО стали на 4% реже платить за свет
04 декабря 2025 в 11:38
Ямальцы задолжали по свету почти 50 миллионов рублей

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2025 году стали реже платить за свет. В среднем платежная дисциплина абонентов стала хуже на 4%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Газпром энергосбыт Тюмень».

«К середине ноября 2025 года общий долг жителей ЯНАО достиг 45,5 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года платежная дисциплина абонентов стала хуже на 4%», — отмечено в сообщении. 

Наиболее сложная ситуация с оплатой задолженностей по свету сформировалась в Новом Уренгое (ЯНАО). Местные жители должны за электроэнергию более 22 миллионов рублей. Вместе с тем в топ городов с наиболее низкими показателями платежной дисциплины на Ямале вошли Надым (7,2 миллиона), Тарко-Сале (пять миллионов) и Губкинский (три миллиона).  

Ранее ЯНАО входил в число регионов с самыми высокими зарплатами: почти каждый четвертый работник на крупных и средних предприятиях округа получает свыше 200 тысяч рублей в месяц, а половина сотрудников зарабатывает 85–175 тысяч после вычета НДФЛ.

