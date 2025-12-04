В Курганской области создают более 300 новых рабочих мест в сфере придорожного сервиса
В Курганской области появятся сотни новых мест в сфере придорожного сервиса
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Создание новых объектов придорожного сервиса в Курганской области сделает передвижение по региону удобнее и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. За несколько лет планируемое число новых рабочих мест увеличится вдвое и превысит три сотни. Об этом сообщиили региональные власти во время бизнес-диалога в фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».
«В настоящее время в области реализуется 26 инвестиционных проектов в сфере придорожного сервиса, планируется вложить более 2 млрд рублей и создать более 230 новых рабочих мест. В 2025 году запущено 12 проектов, а всего планируется 18 с вложениями в 576,6 млн рублей и созданием 112 рабочих мест», — сообщает паблик соцсети «ВКонтакте» «Инвестиционное агентство Курганской области».
Для инвесторов доступны свободные площадки и земельные участки рядом с федеральными трассами, а также действует поддержка от фонда. Кроме того, ведется работа по созданию многофункциональных зон придорожного сервиса. Инвестиционные площадки расположены на съездах с федеральных трасс, а также на региональных и межмуниципальных автодорогах. Земельные участки доступны как в муниципальной, так и в частной собственности. Фонд оказывает поддержку как новым проектам, так и расширению действующих объектов.
- Сергей04 декабря 2025 12:18По моему мнению, вложение в инфраструктуру всегда полезно для развития округов и регионов в целом. Да и для нас, предпринимателей, будет возможность реализовать свои идеи
- Дальнобой04 декабря 2025 12:14Это действительно важно, учитывая, сколько людей сейчас передвигаются на автомобилях. Новые объекты сделают поездки более комфортными, а это всегда плюс
- Местный04 декабря 2025 12:13Классно, что в области планируют создать новые рабочие места! Это значит, что у молодежи будет больше возможностей для трудоустройства. Такие инициативы мне по душе
- Георгий04 декабря 2025 12:07Я много путешествую по области и за её пределы, и мне очень важно, чтобы были удобные остановки и сервисы на дороге. Развитие придорожной инфраструктуры необходимо, я считаю