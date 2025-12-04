В Курганской области создают более 300 новых рабочих мест в сфере придорожного сервиса

В Курганской области появятся сотни новых мест в сфере придорожного сервиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создание новых объектов придорожного сервиса в Курганской области сделает передвижение по региону удобнее и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. За несколько лет планируемое число новых рабочих мест увеличится вдвое и превысит три сотни. Об этом сообщиили региональные власти во время бизнес-диалога в фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».

«В настоящее время в области реализуется 26 инвестиционных проектов в сфере придорожного сервиса, планируется вложить более 2 млрд рублей и создать более 230 новых рабочих мест. В 2025 году запущено 12 проектов, а всего планируется 18 с вложениями в 576,6 млн рублей и созданием 112 рабочих мест», — сообщает паблик соцсети «ВКонтакте» «Инвестиционное агентство Курганской области».