В этнографическом музее ХМАО назначен новый директор

04 декабря 2025 в 11:33
Этнографический музей «Торум Маа» возглавила Елена Федотова

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Директором этнографического музея «Торум Маа» стала Елена Федотова. С назначением на должность ее поздравила первый омбудсмен по правам КМНС Людмила Алферова, экс-руководитель музея.

«В Елене Терентьевне сошлось все то, что необходимо руководителю регионального музея: владение знаниями о богатой культуре, умение видеть пространство и находить верные пути, умение опираться на корни. Желаю музею продолжать нести традиции в будущее бережно, тактично и гармонично», — написала Алферова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Торум Маа» возглавляла Людмила Алферова, ставшая первым омбудсменом по правам коренных и малочисленных народов Севера. На освоившуюся должность претендовали Елена Федотова и Руслана Галив, которая проиграла еще на этапе народного голосования за кандидатов. Раньше Федотова возглавляла Центр историко-культурного наследия «Касум Ех» в Казыме.

