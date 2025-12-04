Богатейший депутат Шадринска Педошенко выиграл суд против мэрии

Шадринский суд признал законной скандальную перепланировку бывшего детского сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский суд (Курганская область) признал законной перепланировку нежилого помещения под общепит, которую проводил депутат местной городской думы Анатолий Педошенко. Ранее в городе пошло обсуждение о том, что ресторан политика якобы был посмотрен с нарушениями. Жители тогда написали коллективное письмо. После с иском обратился комитет строительства и архитектуры (КСиА). О прошедшем суде корреспондентам URA.RU сообщили источники, близкие к властям города.

«Суд между Педошенко и структурой мэрии Шадринска прошел. Комитет по строительству и архитектуре обращался с иском из-за перепланировки здания, где Педошенко открыл ресторан. Суд в итоге переделку признал законной, иск властей оставили без удовлетворения», — сообщают источники.

Информация нашла подтверждение в материалах Шадринского районного суда. Из документа следует, что Педошенко выкупил помещение бывшего детского сада в 2022 году и в 2024–2025 годах провел ремонт в два этапа: внутреннюю перепланировку и устройство отдельного входа на фасад здания. Владелец представил проектную документацию компании «АрхСтройПроект», заключения МЧС и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», подтвердившие соответствие работ строительным, пожарным и санитарным нормам. Суд также учел протокол общего собрания собственников: более 69% голосов поддержали установку вытяжных шахт и обустройство входной группы.

Комитет настаивал, что имела место реконструкция с вмешательством в несущие стены и уменьшением общего имущества, а потому требовалось согласие всех собственников дома и разрешение по градостроительному законодательству. Однако суд, исследовав расчеты и экспертизы, указал, что площадь наружных стен и часть дворового земельного участка, напротив, увеличились, а входная группа выполнена как легко демонтируемая конструкция на сваях. В итоге первоначальный иск комитета отклонен, встречные требования Педошенко удовлетворены, помещение площадью 388,5 кв. м сохранено в перепланированном виде.