Президент РФ назвал фантазиями планы немецких офицеров атаковать Крымский мост

13 марта 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Планы ФРГ атаковать Крым не более, чем их фантазия, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Планы немецких офицеров атаковать Крымский мост при помощи дальнобойных ракет Taurus являются не более, чем фантазией, призванной напугать Россию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию. Они являются не более, чем фантазией», — уточнил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта сообщила о том, что у нее есть записи разговора, на которых немецкие офицеры обсуждают подрыв Крымского моста. Позже записи были обнародованы. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что это является информационной войной со стороны РФ. Далее он инициировал проверку в своей стране с целью выяснить, кто стал причиной утечки.

Планы немецких офицеров атаковать Крымский мост при помощи дальнобойных ракет Taurus являются не более, чем фантазией, призванной напугать Россию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. «Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию. Они являются не более, чем фантазией», — уточнил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта сообщила о том, что у нее есть записи разговора, на которых немецкие офицеры обсуждают подрыв Крымского моста. Позже записи были обнародованы. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что это является информационной войной со стороны РФ. Далее он инициировал проверку в своей стране с целью выяснить, кто стал причиной утечки.