Минобороны ФРГ проверит гаджеты сотрудников из-за перехваченного разговора

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В ходе проверки ФРГ выясняет, почему был слит в интернет приватный разговор немецких военных, обсуждающих удары по Крыму Фото:

Германия начала проверку в отношении офицеров, которые участвовали в разговоре с планированием атаки на Крымский мост. В ходе проверки выясняют причину, по которой разговор был слит в интернет. Об этом рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Наши IT-специалисты продолжают расследование на месте, хотя мы и выяснили причину перехвата. Мы проводим криминалитическую экспертизу всех задействованных устройств», — заявил Борис Писториус в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Также инициирована предварительная дисциплинарная проверка в адрес всех причастных к компрометирующей беседе.

Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян 1 марта заявила, что у нее есть аудиозаписи соответствующего разговора. Позже она опубликовала запись. Далее Писториус прокомментировал данный инцидент и подчеркнул, что это является частью «информационной войны», которую ведет Россия. В связи с происшествием в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорф, однако он решил не комментировать данный разговор.

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Германия начала проверку в отношении офицеров, которые участвовали в разговоре с планированием атаки на Крымский мост. В ходе проверки выясняют причину, по которой разговор был слит в интернет. Об этом рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Наши IT-специалисты продолжают расследование на месте, хотя мы и выяснили причину перехвата. Мы проводим криминалитическую экспертизу всех задействованных устройств», — заявил Борис Писториус в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Также инициирована предварительная дисциплинарная проверка в адрес всех причастных к компрометирующей беседе. Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян 1 марта заявила, что у нее есть аудиозаписи соответствующего разговора. Позже она опубликовала запись. Далее Писториус прокомментировал данный инцидент и подчеркнул, что это является частью «информационной войны», которую ведет Россия. В связи с происшествием в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорф, однако он решил не комментировать данный разговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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