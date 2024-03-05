Минобороны ФРГ проверит гаджеты сотрудников из-за перехваченного разговора

Германия начала проверку в отношении офицеров, которые участвовали в разговоре с планированием атаки на Крымский мост. В ходе проверки выясняют причину, по которой разговор был слит в интернет. Об этом рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Наши IT-специалисты продолжают расследование на месте, хотя мы и выяснили причину перехвата. Мы проводим криминалитическую экспертизу всех задействованных устройств», — заявил Борис Писториус в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Также инициирована предварительная дисциплинарная проверка в адрес всех причастных к компрометирующей беседе.
Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян 1 марта заявила, что у нее есть аудиозаписи соответствующего разговора. Позже она опубликовала запись. Далее Писториус прокомментировал данный инцидент и подчеркнул, что это является частью «информационной войны», которую ведет Россия. В связи с происшествием в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорф, однако он решил не комментировать данный разговор.
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