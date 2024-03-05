Минобороны ФРГ проверит гаджеты сотрудников из-за перехваченного разговора

05 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В ходе проверки ФРГ выясняет, почему был слит в интернет приватный разговор немецких военных, обсуждающих удары по Крыму Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Германия начала проверку в отношении офицеров, которые участвовали в разговоре с планированием атаки на Крымский мост. В ходе проверки выясняют причину, по которой разговор был слит в интернет. Об этом рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Наши IT-специалисты продолжают расследование на месте, хотя мы и выяснили причину перехвата. Мы проводим криминалитическую экспертизу всех задействованных устройств», — заявил Борис Писториус в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Также инициирована предварительная дисциплинарная проверка в адрес всех причастных к компрометирующей беседе. Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян 1 марта заявила, что у нее есть аудиозаписи соответствующего разговора. Позже она опубликовала запись. Далее Писториус прокомментировал данный инцидент и подчеркнул, что это является частью «информационной войны», которую ведет Россия. В связи с происшествием в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорф, однако он решил не комментировать данный разговор.

Германия начала проверку в отношении офицеров, которые участвовали в разговоре с планированием атаки на Крымский мост. В ходе проверки выясняют причину, по которой разговор был слит в интернет. Об этом рассказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Наши IT-специалисты продолжают расследование на месте, хотя мы и выяснили причину перехвата. Мы проводим криминалитическую экспертизу всех задействованных устройств», — заявил Борис Писториус в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Также инициирована предварительная дисциплинарная проверка в адрес всех причастных к компрометирующей беседе. Российская журналистка, главред RT Маргарита Симоньян 1 марта заявила, что у нее есть аудиозаписи соответствующего разговора. Позже она опубликовала запись. Далее Писториус прокомментировал данный инцидент и подчеркнул, что это является частью «информационной войны», которую ведет Россия. В связи с происшествием в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорф, однако он решил не комментировать данный разговор.