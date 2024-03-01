Симоньян опубликовала аудио разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

01 марта 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян сначала выложила текстовую расшифровку, а потом аудио Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов, обсуждающих планы атаки по Крымскому мосту. Ранее она представила текстовую расшифровку на русском языке. «Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала Симоньян в Telegram. В посте приложена запись разговора на немецком языке на 38 минут. Новость по теме Главное о слитом разговором офицеров ФРГ, обсуждавших атаку на Крымский мост В разговоре участвовали четыре человека. Среди них сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, сообщила Симоньян. В расшифровке сообщалось, что ФРГ планирует передать Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. Использование ракет планировалось в атаке на Крымский мост. Немецкие офицеры отметили размеры моста и обсудили, что для его подрыва потребуется более 20 ракет. Ситуацию уже прокомментировали российские политики и сенаторы. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что она с одной стороны, поразительна, с другой — нет. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что «немцы снова стали заклятыми врагами».

Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов, обсуждающих планы атаки по Крымскому мосту. Ранее она представила текстовую расшифровку на русском языке. «Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала Симоньян в Telegram. В посте приложена запись разговора на немецком языке на 38 минут. В разговоре участвовали четыре человека. Среди них сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, сообщила Симоньян. В расшифровке сообщалось, что ФРГ планирует передать Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. Использование ракет планировалось в атаке на Крымский мост. Немецкие офицеры отметили размеры моста и обсудили, что для его подрыва потребуется более 20 ракет. Ситуацию уже прокомментировали российские политики и сенаторы. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что она с одной стороны, поразительна, с другой — нет. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что «немцы снова стали заклятыми врагами».