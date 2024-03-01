Симоньян опубликовала аудио разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

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Маргарита Симоньян сначала выложила текстовую расшифровку, а потом аудио Фото:

Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов, обсуждающих планы атаки по Крымскому мосту. Ранее она представила текстовую расшифровку на русском языке.

«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала Симоньян в Telegram. В посте приложена запись разговора на немецком языке на 38 минут.

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В разговоре участвовали четыре человека. Среди них сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, сообщила Симоньян. В расшифровке сообщалось, что ФРГ планирует передать Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. Использование ракет планировалось в атаке на Крымский мост. Немецкие офицеры отметили размеры моста и обсудили, что для его подрыва потребуется более 20 ракет.

Ситуацию уже прокомментировали российские политики и сенаторы. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что она с одной стороны, поразительна, с другой — нет. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что «немцы снова стали заклятыми врагами».

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Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов, обсуждающих планы атаки по Крымскому мосту. Ранее она представила текстовую расшифровку на русском языке. «Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала Симоньян в Telegram. В посте приложена запись разговора на немецком языке на 38 минут. В разговоре участвовали четыре человека. Среди них сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, сообщила Симоньян. В расшифровке сообщалось, что ФРГ планирует передать Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. Использование ракет планировалось в атаке на Крымский мост. Немецкие офицеры отметили размеры моста и обсудили, что для его подрыва потребуется более 20 ракет. Ситуацию уже прокомментировали российские политики и сенаторы. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что она с одной стороны, поразительна, с другой — нет. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что «немцы снова стали заклятыми врагами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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